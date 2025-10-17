Urgente!

October 17, 2025

Maduro denuncia la «hipocresía» de Trump: «¿Alguien puede creer que la CIA no opera en Venezuela desde hace 60 años?”

El mandatario reiteró que la inteligencia de Washington ha estado implicada en todos los golpes de Estado que han tenido lugar en América Latina en los últimos 70 años.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó de «hipocresía» y de «doble rasero» la autorización pública que le diera a la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA) su par estadounidense, Donald Trump, para operar en territorio venezolano, y llamó a recordar que esa entidad tiene al menos dos décadas y media trabajando para conseguir un «cambio de régimen» en su país.

«De esta burda y grosera política intervencionista para cambios de régimen […]. Esto, por lo menos, es un acto de hipocresía […], de doble rasero. […]. ¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante [Hugo] Chávez y contra mí?», fustigó el mandatario en una alocución televisada.

Para ilustrar su punto, refirió que en junio pasado se concretó una negociación para «rescatar» a «252 venezolanos secuestrados en El Salvador». A cambio, sostuvo, su administración le devolvió a Washington «10 terroristas de la CIA convictos y confesos”.

«Por lo menos pareciera un acto de doble rasero […] o de honestidad macabra. ¿Para qué? Para abonar en la guerra psicológica, para tratar de atemorizar a nuestro pueblo, para tratar de dividir a nuestro pueblo», apuntó, asegurando de seguidas que el pueblo venezolano «está firmemente unido en defender el derecho de su patria, de su tierra» y «la verdad de Venezuela».

Primera vez en la historia

Maduro enfatizó que si bien las operaciones de la CIA en muy distintos países no constituyen ninguna novedad, sí lo es que un presidente estadounidense admita en público que las autoriza, tal y como hizo Trump este 15 de octubre.

«Autorizaron que la CIA haga operaciones contra Venezuela, contra la paz de Venezuela. Eso nunca se había visto. Siempre lo han hecho, pero jamás ningún Gobierno anterior, desde que la CIA existe, dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y a acabar a los países», expresó.

Acto seguido, enumeró algunos de los golpes de Estado en los que ha figurado la mano de la agencia de inteligencia estadounidense en los últimos 70 años, como ha quedado establecido a partir de documentos desclasificados divulgados por el propio Gobierno de EE.UU.

«Todos los golpes de Estado en América Latina: 1954, Guatemala, Jacobo Árbenz; 1965, República Dominicana, Juan Bosh; 1964, Brasil, Joao Goulart; 1973, Chile, Salvador Allende. […]. Todos los gobiernos fueron derrocados«, relató, para luego mencionar que, a posteriori, Washington ha pedido cínicamente «perdón» por sus desmanes, basados en acusaciones falsas de «comunismo» y «terrorismo».

«¿Cómo se llama eso? Inmoralidad. Pero por primera vez en la historia, un Gobierno en EE.UU. dice que ha dado autorización y orden para ir a atacar a un país. Yo solamente digo: nuestro pueblo está claro, está unido, esta muy consciente. Tiene millones de ojos y millones de oídos. Y tiene la forma para que nosotros volvamos a derrotar esta conspiración abierta contra la paz y la estabilidad de Venezuela, y ganemos la paz y la estabilidad a las que tiene derecho el pueblo de Venezuela», concluyó.

Confirmado.net – RT

