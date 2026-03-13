Lula: Sudamérica es «una región de paz”

«Aquí nadie tiene bomba nuclear, aquí nadie tiene bomba atómica», recordó.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante su visita oficial a Sudáfrica, en presencia de su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, advirtió: «Si no nos preparamos en Defensa, algún día vendrá alguien y nos invadirá».

Lula hizo esas declaraciones en una comparecencia conjunta ante los medios en la que señaló que Sudamérica se considera «una región de paz»: «Aquí nadie tiene bomba nuclear, aquí nadie tiene bomba atómica», recordó.

El mandatario brasileño reseñó que, en su región, los drones son utilizados en vez de para la guerra, para tareas relacionadas con la agricultura y con la ciencia y tecnología. Aun así, señaló la importancia de la preparación en Defensa.

Desde que estalló la agresión militar de EE.UU. e Israel contra Irán, la postura de Lula se ha centrado en criticar la inacción de los organismos internacionales y hacer un llamamiento a la solución diplomática. Así ha calificado el conflicto de «guerra demente» y ha abogado por la no implicación de su país.

Agresión contra Irán

Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán la madrugada del sábado 28 de febrero con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

de la República Islámica. Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares. Mojtabá Jameneí , hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor.

y de varios altos cargos militares. , hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor. En respuesta a la ofensiva, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio.

Asimismo, bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz , ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo que se comercia en el mundo.

, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo que se comercia en el mundo. La situación ha disparado los precios del petróleo. Este lunes, el barril de crudo mostró una volatilidad histórica, superando la barrera de los 100 dólares e incluso rozando los 120 dólares en las primeras horas de la jornada. Aunque luego los precios retrocedieron, se mantiene la volatilidad.

en las primeras horas de la jornada. Aunque luego los precios retrocedieron, se mantiene la volatilidad. Este jueves, el nuevo líder supremo se dirigió a la nación a través de un mensaje, por primera vez desde su nombramiento, y prometió vengar cada una de las muertes causadas por la agresión en el pueblo iraní. Además, calificó de «fundamental» seguir utilizando la medida de bloquear el estrecho de Ormuz , al tiempo que aseveró que se sopesa abrir otros frentes «donde el enemigo tiene poca experiencia y será extremadamente vulnerable».

, al tiempo que aseveró que se sopesa abrir otros frentes «donde el enemigo tiene poca experiencia y será extremadamente vulnerable». Mientras, Washington sigue asegurando que «gana» en el conflicto que desencadenó y que la ofensiva terminará «muy pronto», ya que, supuestamente, «no queda nada que atacar». Por su parte, las Fuerzas Armadas del país persa informaron de más de 40 oleadas de ataques contra los artífices de la agresión.

Confirmado.net – RT