Cruz Roja china proporcionará 200.000 dólares para asistencia a víctimas de ataque en escuela primaria iraní 

BEIJING, China expresa sus profundas condolencias por las muertes de estudiantes en el reciente ataque a una escuela primaria en Irán y extiende su más sincero pesar a sus familias, comunicó hoy viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun.

Guo agregó que la Sociedad de la Cruz Roja de China ha decidido proporcionar a la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán la suma de 200.000 dólares en asistencia humanitaria de emergencia.

El vocero expresó que China condena todos los ataques indiscriminados contra civiles y objetivos no militares.

Atacar escuelas y dañar a constituye niños una grave violación del derecho humanitario internacional y cruza la línea de la moral y la conciencia humanas, añadió Guo.

«China está dispuesta a seguir ofreciendo el apoyo necesario a Irán con espíritu humanitario para ayudar al pueblo iraní a superar las dificultades», afirmó el portavoz.

Confirmado.net -Xinhua