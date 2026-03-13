Asamblea declara el 8 de diciembre día de memoria por los niños de Las Malvinas, pero bloquea debate sobre la sentencia de la CC



Con 147 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó declarar el 8 de diciembre como Día de Conmemoración en memoria de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, los cuatro niños del sector Las Malvinas, en Guayaquil, cuya desaparición fue calificada por la Corte Constitucional como desaparición forzada tras haber sido detenidos por patrullas militares en diciembre de 2024.

Sin embargo, la sesión estuvo marcada por la controversia: la presidenta encargada del Legislativo, Mishel Mancheno, cerró el debate tras una sola intervención, lo que generó críticas de varios sectores políticos que cuestionaron que el bloque oficialista ADN impidiera discutir el contenido del fallo constitucional.

La Asamblea aprueba el día de memoria para los cuatro niños

La moción fue presentada por la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad y legisladora del bloque oficialista ADN.

El Pleno del Parlamento aprobó con 147 votos declarar el 8 de diciembre como Día de Conmemoración en memoria de los niños Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, víctimas de uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos registrados recientemente en Ecuador.

La decisión busca cumplir con parte de las medidas de reparación simbólica establecidas por la Corte Constitucional, que determinó que los menores fueron víctimas de desaparición forzada luego de haber sido privados de libertad por patrullas militares en Guayaquil.

La resolución también busca mantener viva la memoria del caso y promover la no repetición de hechos similares.

La polémica: el debate fue cerrado en el Pleno

Pese al respaldo unánime para aprobar la conmemoración, la sesión generó una fuerte polémica política.

La presidenta encargada de la Asamblea, Mishel Mancheno, cerró el debate tras la única intervención de Inés Alarcón, sin permitir que legisladores de otras bancadas participaran.

Esto provocó críticas inmediatas desde sectores de oposición, que acusaron al oficialismo de impedir que se discuta el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional.

El asambleísta Xavier Lasso cuestionó públicamente la decisión y afirmó que el caso volvió a ser silenciado en el Parlamento.

Hoy nuevamente los Cuatro Niños de Las Malvinas fueron silenciados, esta vez por la Asamblea Nacional. La presidenta encargada, Mishel Mancheno, no permitió debatir sobre la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la desaparición forzada de Josué e Ismael Arroyo,… pic.twitter.com/L4KOnksbXI — xavierlasso (@XavierLassoM) March 13, 2026

Según el legislador, la decisión de cerrar el debate evitó que se discutieran las responsabilidades políticas derivadas del caso y el papel que habrían tenido autoridades del gobierno.

Críticas al Gobierno y al manejo del caso

Lasso señaló que el país conoce el contexto en el que ocurrió la desaparición de los menores y recordó las declaraciones iniciales de autoridades que, según dijo, intentaron vincular a los niños con actividades delictivas.

En su pronunciamiento sostuvo que el debate parlamentario debía permitir analizar el contenido de la sentencia constitucional y el manejo político que el gobierno dio al caso.

“Hoy nuevamente los Cuatro Niños de Las Malvinas fueron silenciados, esta vez por la Asamblea Nacional”, expresó.

El legislador también criticó que el bloque oficialista ADN haya reducido la discusión a una intervención única, transformando el debate legislativo en lo que calificó como un “monólogo”.

Un caso que marcó la agenda nacional de derechos humanos

La desaparición de los cuatro niños del sector Las Malvinas, en Guayaquil, provocó una fuerte conmoción nacional y abrió un intenso debate sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.

En su sentencia, la Corte Constitucional determinó que los menores fueron privados de libertad por patrullas militares y posteriormente desaparecidos, lo que configura una violación grave a los derechos humanos.

El fallo ordenó medidas de reparación para las familias, entre ellas indemnizaciones económicas, garantías de no repetición y acciones de memoria histórica, como la conmemoración aprobada por la Asamblea.

El caso continúa siendo uno de los episodios más sensibles en el debate sobre militarización de la seguridad y protección de los derechos humanos en Ecuador. Fin