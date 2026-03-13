Canciller de Ecuador valora acuerdo comercial con EEUU para fortalecer relación bilateral

Quito, 13 mar (Sputnik).- El Acuerdo Comercial Recíproco (ART, siglas en inglés) que firmarán este viernes Ecuador y EEUU abrirá una puerta al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, declaró la canciller de esta nación andina, Gabriela Sommerfeld.

«Luego de 20 años el Ecuador tiene un instrumento comercial, porque va mucho más allá que el comercio, de forma bilateral; es decir que afecta a ambas partes. Esto es muy bueno porque abre una puerta; hemos abierto un candado que, durante mucho tiempo, con el sector privado, se trató de abrir, que inicia, es la puerta de entrada para poder seguir desarrollando y fortaleciendo esta relación comercial y dejar de estar en desventaja frente a los propios países de la región», declaró Sommerfeld a la emisora Radio Centro.

La ministra señaló que el presidente Daniel Noboa concedió la máxima prioridad a la negociación de este ART, cuya negociación delegó en el secretario jurídico de la Presidencia, Julio José Neira.

El ART contempla compromisos en materia de aranceles para bienes estadounidenses como maquinaria, productos de salud, bienes de tecnologías de la información y las comunicaciones, químicos, vehículos motorizados y ciertos productos agrícolas.

A su vez, en virtud de este acuerdo, EEUU eliminará aranceles sobre determinadas exportaciones ecuatorianas que no puedan cultivarse o producirse naturalmente en cantidades suficientes en su territorio.

Ecuador espera que un 50 por ciento de sus exportaciones ingresen con arancel cero a territorio estadounidense.

A fines de 2025, ambos Gobiernos difundieron una declaración donde aseguraron que el ART se basará en el Acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones entre ambos países, firmado en 1990 y actualizado en 2020.

Con información de AGENCIA SPUTNIK