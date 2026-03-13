Huelga de pilotos de Lufthansa cancela cientos de vuelos

Los aeropuertos de Múnich y Fráncfort se vieron especialmente afectados por una movilización que la compañía considera “incomprensible”.

Cientos de vuelos fueron cancelados este jueves (12.03.2026) en los aeropuertos de Fráncfort y Múnich, en Alemania, debido a la huelga de dos días de los pilotos de Lufthansa. En Fráncfort fueron cancelados 400 de los 1.165 despegues y aterrizajes previstos para esta jornada, mientras que en Múnich, 230 de los 800 programados, informaron los gestores de ambos aeropuertos, según medios alemanes.

Los vuelos cancelados son principalmente de Lufthansa, y los vuelos previstos totales son de todas las aerolíneas que prestan servicios en los centros portuarios de esas importantes ciudades. El sindicato Vereinigung Cockpit (VC), que convocó a la huelga a más de 5.000 pilotos de las aerolíneas Lufthansa, Lufthansa Cargo y Lufthansa Cityline, dijo que la participación fue muy elevada.

A mediodía estaban cancelados más del 75 por ciento de los vuelos de corto recorrido y más del 70 por ciento de los de largo recorrido, según la organización sindical. La empresa había asegurado el miércoles que el día de la huelga podría ofrecer más de la mitad de sus vuelos previstos. La paralización de actividades por parte de los pilotos se extenderá también al día viernes.

Beneficio operativo de casi 2.000 millones de euros

Algunos pilotos decidieron trabajar a pesar de la huelga, la segunda en un mes, mientras que otras aerolíneas del Grupo Lufthansa asumieron algunos de los vuelos de la aerolínea insignia. Lufthansa consideró el miércoles que la huelga de pilotos es una escalada innecesaria en las actuales negociaciones. El sindicato VC alega, en cambio, que la compañía no ha presentado nuevas ofertas.

El sindicato acusa a la dirección de introducir un nuevo modelo de pensiones que podría empeorar la situación del personal al jubilarse, y de no querer entablar conversaciones constructivas. En tanto, el jefe de recursos humanos de Lufthansa, Michale Niggemann, criticó la huelga calificándola de «completamente incomprensible», especialmente en un momento de «incertidumbre geopolítica con la guerra en Irán».

Al anunciar sus resultados anuales de 2025 la semana pasada, el grupo Lufthansa reportó un beneficio operativo superior a las previsiones, de 1.960 millones de euros, casi un 20 por ciento más que el año anterior.

Confirmado.net – DW