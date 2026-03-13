Semana Santa: Desde cuándo comienza

Una semana con alto valor cultural y religioso para el país está próxima a iniciar.

La Semana Santa, fecha destacada en el calendario nacional por su valor cultural y religioso, arrancará desde el último domingo del mes de marzo hasta primer domingo de abril del presente año.

El desarrollo de la semana, también representa la llegada del tercer feriado nacional en el país en el calendario establecido en 2026.

Las fechas establecidas en el cronograma religioso de la Semana Santa es el siguiente

Domingo 29 de marzo: Domingo de Ramos

Lunes 30 de marzo: Lunes Santo

Martes 31 de marzo: Martes Santo

Miércoles 1 de abril: Miércoles Santo

Jueves 2 de abril: Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (Feriado)

Sábado 4 de abril: Sábado Santo

Domingo 5 de abril: Domingo de Resurrección

El reglamento de feriados establecido por las autoridades nacionales en torno al tercer asueto del año determina que forma parte de los 11 días de descanso para la población nacional.

Por otro lado, el próximo feriado que regirá en el país se desarrollará el viernes 1 de mayo en torno a la celebración por el Día del Trabajo, se trata de una jornada de descanso en todo el territorio nacional.

Durante la Semana Santa, también denominada Semana Mayor, se desarrollan actividades religiosas y gastronómicas propias de las distintas jornadas. También es uno de los feriados más importantes del país. (I)

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