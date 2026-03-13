Cancillería iraní resalta el papel del BRICS para restaurar la estabilidad en la región y en el mundo

El canciller Abbas Araghchi subrayó la determinación de Teherán de ejercer el «derecho legítimo» a la defensa frente a los ataques de EE.UU. e Israel.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de la India, Subrahmanyam Jaishankar, centrada en los últimos acontecimientos políticos y económicos en Oriente Medio y en el papel tanto de los organismos internacionales como regionales, entre ellos el grupo de los BRICS, ante la actual escalada.

El canciller iraní informó al jefe de la diplomacia india la situación derivada de las «agresiones y crímenes» cometidos por Estados Unidos e Israel contra el país persa y sus repercusiones para la estabilidad y la seguridad no solo regional, sino también global. Subrayó la firme determinación del Gobierno, el pueblo y las Fuerzas Armadas iraníes de ejercer el «derecho legítimo a la defensa» frente a los ataques.

En este contexto, Araghchi insistió en la necesidad de que las organizaciones y foros internacionales y regionales condenen la acción militar contra Irán y, al referirse a la importancia de los BRICS como marco para el desarrollo de la cooperación multilateral, consideró imprescindible que este bloque desempeñe un papel constructivo en la coyuntura actual en apoyo de la estabilidad y la seguridad en la región y en el mundo.

Por su parte, su par indio expresó la disposición de su país a ampliar la cooperación bilateral y multilateral en los foros regionales e internacionales, y recalcó la importancia de encontrar una vía para reforzar la estabilidad y la seguridad duradera en la región como una necesidad compartida por todos.

Previamente, el embajador de Irán en Rusia, Kazem Jalali, aseveró que el futuro del mundo está en manos del grupo de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la Unión Económica Euroasiática (UEE). El alto diplomático señaló que los países árabes e islámicos se dan cuenta de que Estados Unidos no es capaz de garantizarles la seguridad, por lo que el futuro del mundo pertenece a esas iniciativas nuevas.

Confirmado.net – RT