Cancelan reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro

El encuentro, que tendría lugar el viernes 13 de marzo en el puente internacional Atanasio Girardot, iba a ser el primer viaje internacional de la mandataria venezolana.

El encuentro que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria de Venezuela, Delcy Rodríguez, iban a celebrar en un puente de la frontera común, fue cancelado a última hora, confirmaron este jueves (12.03.2026) fuentes oficiales colombianas, sin que se sepan los motivos. «Todo se canceló», dijo un funcionario a la agencia AFP, mientras se desmontaba el escenario previsto para la reunión.

«Sí, cancelada», confirmó a la agencia española EFE una fuente de la Casa de Nariño, sede presidencial colombiana, al ser consultada sobre versiones que circularon sobre el encuentro, que estaba previsto que se celebrara este viernes en el puente internacional Atanasio Girardot, que une la ciudad colombiana de Cúcuta con el estado venezolano de Táchira.

El puente había sido bloqueado para el paso del tráfico y todo estaba preparado para el primer viaje internacional de Rodríguez desde la caída de su antecesor, Nicolás Maduro, en un operativo militar estadounidense en enero. Según medios locales la cancelación se debió a temas de seguridad, aunque no precisan si se trataba de problemas en el lado colombiano o venezolano.

Diálogo con Trump

Presionados por Washington, el presidente colombiano Gustavo Petro y la venezolana Delcy Rodríguez planeaban conversar el viernes sobre el creciente narcotráfico, así como la compra de gas venezolano y otros temas de cooperación. Rodríguez y Petro tienen una agenda diferente con Washington, pero ninguno escapa de la lupa de Donald Trump, según expertos consultados.

La suspensión del encuentro se produjo poco después de que el Gobierno colombiano informara en su cuenta de X (Twitter) de una llamada telefónica entre Petro y Trump, en la que «se tocaron temas energéticos, hidrocarburos, temas de seguridad, cultivos ilícitos, erradicación, trabajo en conjunto por la lucha contra el narcotráfico, la reactivación económica en la frontera y otros más».

En la conversación, «Trump deseó suerte al presidente Petro en su reunión con Venezuela», indicó la presidencia colombiana.

Confirmado.net – DW