Apple reducirá comisiones sobre compras dentro de su aplicación en parte continental de China

BEIJING, El gigante tecnológico estadounidense Apple anunció hoy viernes que a partir del próximo 15 de marzo reducirá sus comisiones sobre las compras realizadas dentro de su aplicación que se aplican a la parte continental de China.

La empresa tecnológica Apple anunció que reducirá las comisiones de su App Store en la parte continental de China, bajando la tasa estándar del 30 % al 25 % para compras dentro de aplicaciones a partir del 15 de marzo. Foto: Internet-Xinhua

Según una declaración realizada por Apple, el ajuste entrará en vigor en esta fecha para las tasas de comisión que se aplican a la tienda App Store en la parte continental de China, tanto para iOS como iPadOS.

La compañía indicó que la tasa estándar para las compras dentro de la aplicación y las transacciones realizadas mediante aplicaciones de pago, será del 25 por ciento.

Actualmente, es del 30 por ciento. La tasa de comisión para las transacciones de compra que se hagan dentro de la aplicación de Apple y cumplan los requisitos del Programa para pequeñas empresas, así como del Programa de socios de miniaplicaciones de App Store, además de las renovaciones automáticas de suscripciones dentro de la aplicación a partir del primer año, disminuirá del 15 al 12 por ciento.

Tras mantener conversaciones con las autoridades reguladoras chinas, Apple se refirió a los cambios que realiza a la App Store en el país.

Igualmente, señaló que no es necesario firmar los términos actualizados antes del 15 de marzo para beneficiarse a partir de este día de los cambios en las tasas de comisión.

Apple se compromete a mantener unas condiciones justas y transparentes para todos los desarrolladores, ya ofrecer siempre a aquellos que distribuyen aplicaciones en China tasas competitivas en App Store, de modo que estas no sean superiores a las tasas generales de otros mercados, agrega el comunicado.

Confirmado.net -Xinhua