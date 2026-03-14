Así son los tres estadios que albergarán los partidos de Ecuador en el Mundial 2026

Estos tres escenarios deportivos se encuentran entre los más modernos e imponentes del torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

La selección de Ecuador ya conoce los escenarios donde disputará sus tres partidos del grupo E en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Tri debutará el 14 de junio ante Costa de Marfil en Filadelfia, luego enfrentará a Curazao en Kansas City y cerrará la fase de grupos frente a Alemania en Nueva Jersey.

Estos tres escenarios deportivos se encuentran entre los más modernos e imponentes del torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Cada uno de ellos albergará encuentros de la fase de grupos y, en algunos casos, instancias decisivas del campeonato.

Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Aquí debutará Ecuador en el Mundial cuando enfrente a Costa de Marfil el 14 de junio de 2026.

Datos del estadio

Ubicación: Philadelphia, Estados Unidos

Inauguración: agosto de 2003

Capacidad aproximada: 69.000 espectadores

Costo de construcción: $ 512 millones

Partido de Ecuador: contra Costa de Marfil (14 de junio)

Equipo local: Philadelphia Eagles de la National Football League (NFL)

Particularidad: cuenta con paneles solares, turbinas eólicas y certificación ambiental LEED Platinum por su eficiencia energética

Este estadio será sede de seis partidos del Mundial, cinco de fase de grupos y uno de octavos de final.Arrowhead Stadium (Kansas City)La segunda presentación de Ecuador será el 20 de junio, cuando se mida con Curazao en Kansas City.Datos del estadio Ubicación: Kansas City, Estados Unidos Inauguración: agosto de 1972 Capacidad aproximada: 73.000 – 76.000 espectadores Equipo local: Kansas City Chiefs (NFL) Particularidad: posee el Récord Guinness como el estadio al aire libre más ruidoso del mundo Partido de Ecuador: contra Curazao (20 de junio) Este escenario es uno de los más emblemáticos del fútbol americano y será adaptado para recibir partidos del Mundial 2026. MetLife Stadium (Nueva Jersey / Nueva York)La Tricolor cerrará la fase de grupos ante Alemania el 25 de junio en uno de los estadios más grandes del torneo.Datos del estadio Ubicación: East Rutherford, Nueva Jersey Inauguración: 2010 Capacidad aproximada: 82.500 espectadores Costo de construcción: alrededor de $ 1.600 millones Equipos locales: New York Giants y New York Jets (NFL) Importancia: será sede de la final del Mundial 2026 Partido de Ecuador: contra Alemania (25 de junio)



El MetLife será uno de los escenarios principales del torneo y recibirá varios partidos, incluido el duelo por el título. En este escenario, Moisés Caicedo se coronó campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea en julio pasado.

Ecuador afrontará su participación en el grupo E en tres estadios de gran capacidad y alto nivel tecnológico. El objetivo del equipo tricolor será sumar puntos desde el debut ante Costa de Marfil y llegar con opciones de clasificación al decisivo duelo frente a Alemania en Nueva Jersey. (D)

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