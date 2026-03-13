Ecuador declara emergencia nacional por los estragos de la temporada de lluvias

La declaratoria busca responder a los efectos negativos generados por el temporal.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) resolvió declarar la emergencia nacional por los efectos de las lluvias en el país.

Esta medida se aplica por los daños registrados a nivel poblacional, red vial, la infraestructura y los medios de vida, explicó la entidad.

“Esta declaratoria fortalece la respuesta del Estado para proteger a la población y atender las afectaciones generadas por las lluvias”, expuso Carolina Lozano, principal de la SNGR.

En recientes días, la funcionaria explicó que el análisis técnico evidencia una escalada de las lluvias. “En los últimos días los eventos han aumentado un 56 % y el impacto en la población un 154 %”, manifestó.

La declaratoria busca responder a los efectos negativos e impedir su extensión. Se aplicará por 60 días.

A la par, el presidente Daniel Noboa expidió el Decreto Ejecutivo 325 para declarar como prioridad nacional la ejecución articulada e inmediata de acciones de preparación, respuesta y recuperación frente al impacto causado por la época lluviosa en todo el territorio nacional conforme a la declaratoria de emergencia nacional contenida en la Resolución n.º SNGR-48-2026, del 12 de marzo de 2026.

En lo que va de la temporada de lluvias, Ecuador suma once personas fallecidas y 1.662 eventos adversos entre inundaciones, deslizamientos y lluvias intensas.

Por ahora se evidencia el impacto de las lluvias en las 24 provincias y el 85 % de los cantones.

Esta semana, ciudades como Babahoyo, Balao y Cuenca han tenido reportes de desbordamientos de ríos e inundaciones en varios sectores.

El 27 de febrero anterior, el Gobierno ya había declarado la emergencia regional de 90 días en Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Loja y Chimborazo. (I)

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