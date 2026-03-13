Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que funcionarios cubanos conversan con el Gobierno de EE.UU. UU. y que el FBI viajará a Cuba para investigar un reciente incidente mortal con lancha rápida de Florida.

«Dirigidos por el General de Ejército ( Raúl Castro ), como líder histórico de esta revolución, y por mí ―y colegiado con las máximas estructuras del partido, el Estado y el Gobierno―, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos «, dijo el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel , en una reunión con altos funcionarios del país reportada por el estatal Canal Caribe .

El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal en la isla) publicó un comunicado en redes sociales con la transcripción de esta información.

«Soluciones a diferencias bilaterales»

Según Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del PCC, las conversaciones ―que habían sido adelantadas varias veces por el presidente estadounidense, Donald Trump , pero que el Gobierno cubano se había resistido a confirmar hasta ahora― «han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones».

Factores internacionales que no precisamente habrían facilitado los intercambios. Y su propósito sería «identificar los problemas bilaterales» y encontrarles soluciones, añadió Díaz Canel. Además de «determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países», así como «identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones», así como de América Latina y el Cartibe.

Negado pero obligado a «responder campañas especulativas»

Por último, el mandatario insistió en que «no ha sido ni es práctica de la revolución cubana responder a las campañas especulativas sobre este tipo de tema».

Esta afirmación alude probablemente a Múltiples reportes de medios estadadounidenses o independientes cubanos sobre supuestas conversaciones entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , y el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro , Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado «El Cangrejo» (captado por la cámara en esta reunión con Díaz-Canel).

Entre estos medios se cuenta el estadoundiense Axios, con un informe detallado publicado el 18 de febrero pasado, citando a tres fuentes cercanas al Gobierno de Trump.

Díaz-Canel habló ahora de «enormes y arduos esfuerzos» para crear espacios de entendimiento y alejarse de la confrontación, así como de la aspiración de su Gobierno de conversar «sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía ya la autodeterminación».

Visita del FBI y participación económica de la emigración o el exilio

En otra comparecencia televisiva, Díaz-Canel anunció, más tarde, que el Gobierno de la isla espera una «posible visita» de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU. UU. para colaborar en la investigación por el incidente de la lancha procedente de EE.UU. UU. por el que murieron cinco personas.

«Oportunamente se brindó información de los acontecimientos a la contraparte de EE. UU., que ha planteado por vía diplomática y consular su interés de participar de conjunto en el esclarecimiento de los hechos», explicó Díaz-Canel. Y habló de «una armada de infiltración con multas terroristas, financiada y organizada desde territorio de Estados Unidos».

Asimismo, Díaz Canel adelantó que el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga ―sobrino-nieto de Raúl y Fidel Castro ― anunciará el lunes (16.03.026) medidas que facilitarán la presencia de los cubanos residentes en el exterior en la vida económica y social del país, otro asunto que Donald Trump ha sugerido repetidamente que es tema relevante en las más recientes conversaciones entre embos países.

Entre el Vaticano, Trump y el bloqueo petrolero

La víspera, La Habana anunció la próxima liberación de 51 prisioneros bajo los auspicios del Vaticano, histórico mediador entre Cuba y Estados Unidos.

El presidente Trump ha instalado en La Habana a «alcanzar un acuerdo» para afrontar las consecuencias. Desde mediados de enero, aseguró que su Gobierno ya sostenía conversaciones con altos dirigentes de la isla, sumida desde hace años en una crisis sin precedentes, agravada por el bloqueo petrolero de facto que le ha impuesto a Estados Unidos.

Confirmado.net – DW