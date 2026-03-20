Lula critica la guerra contra Irán y líderes que actúan como «dueños del mundo”

«No podemos tener a alguien levantándose por la mañana y diciendo: me voy a tomar Groenlandia, me voy a tomar el canal de Panamá, me voy a tomar Cuba, me voy a tomar Venezuela», expresó el presidente de Brasil.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó duras críticas este jueves contra políticas expansionistas que amenazan la soberanía de otros países, informan medios locales.

En su discurso de apertura de la 17.ª Caravana Federativa, celebrada en Sao Paulo (Brasil), el líder brasileño se mostró indignado por el comportamiento de ciertos mandatarios que actúan como «dueños del mundo”.

«No podemos tener a alguien levantándose por la mañana y diciendo: me voy a tomar Groenlandia, me voy a tomar el canal de Panamá, me voy a tomar Cuba, me voy a tomar Venezuela», expresó Lula, en aparente referencia a declaraciones realizadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario brasileño también se refirió a la situación en Oriente Medio: «Yo nunca le pedí a nadie que estuviera de acuerdo con el régimen de Irán. Yo mismo no estoy de acuerdo. Pero necesitamos respetar la autodeterminación de los pueblos, la integridad territorial de los países».

Asimismo, Lula recordó la participación de Brasil en las negociaciones para un acuerdo nuclear con Irán en 2010, cuando el país sudamericano, junto a Turquía, intentó mediar para garantizar el uso pacífico de la energía nuclear por parte de Teherán.

«Cuando pensé que Brasil y Turquía, que hicieron el acuerdo con Irán, iban a ganar el Premio Nobel de la Paz, ¿qué pasó? Estados Unidos y la Unión Europea aumentaron el bloqueo. Entendí que eso sucedió porque Brasil no forma parte de la élite de países del Consejo de Seguridad de la ONU», criticó el presidente.

Confirmado.net – RT