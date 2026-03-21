Fiscalía pide fecha para el testimonio anticipado de excapitán procesado en el caso que involucra a Tannya Varela

La fiscal también pidió que se autorice la extracción del contenido del celular del excapitán de la Policía Nacional.

A pocas horas de que termine la etapa de instrucción fiscal por el delito de divulgación de información de circulación restringida, la fiscal provincial Silvia Alexandra Zurita Lucero solicitó al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que se reciba el testimonio anticipado del excapitán de la Policía Nacional Rodney Rengel Quinteros.

Además de Rengel, en este caso es procesada la excomandante general de la Policía Tannya Varela y el coronel José Luis Erazo.

En el documento remitido al presidente de la Corte Provincial, la fiscal Zurita pidió también que se autorice la extracción, preservación, análisis y materialización del contenido digital del celular del excapitán de Policía.

Tanto el pedido de recepción del testimonio anticipado como la extracción de información del celular fueron extendidos tras una solicitud que hizo el mismo Rodney Rengel, este 19 de marzo, día en el que vence el plazo de la instrucción fiscal que estableció la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, María de los Ángeles Montalvo, el pasado 19 de diciembre de 2025.

Un día antes de la audiencia en la que se dio inicio a la instrucción fiscal se produjo la detención en Quito (Pichincha) de la excomandante Varela y del excapitán Rodney R., y en Manta (Manabí) se apresó al coronel José Luis E. Las detenciones se cumplieron dentro de cinco allanamientos en estas dos provincias, como parte de lo que a diciembre de 2025 era una investigación previa por el delito de difusión de información restringida.

La filtración de información se habría dado en una causa declarada reservada desde altos mandos policiales. Desde la Fiscalía se explicó que como indicio de la investigación existiría la filtración de un informe reservado, por orden judicial, en una investigación del año 2021 por el delito de narcotráfico, dentro de la causa denominada León de Troya. (I)

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