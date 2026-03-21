Industria postal de China mantiene crecimiento constante en período enero-febrero

BEIJING, La industria postal de China registró un crecimiento estable tanto en ingresos como en volumen de entregas en los dos primeros meses de 2026, según datos publicados hoy viernes por el Buró Estatal de Correos.

La industria postal china gestionó 33.140 millones de paquetes en los primeros dos meses del año, con un aumento interanual del 5,6 % en volumen y 7,4 % en ingresos, impulsada por la demanda de entregas rápidas y el comercio en línea. Foto: Internet-Xinhua

De enero a febrero, el sector postal gestionó 33.140 millones de paquetes, lo que representa un aumento interanual del 5,6 por ciento.

Las entregas rápidas abarcaron 30.490 millones de paquetes, con un crecimiento del 7,1 por ciento.

Durante el mismo período, los ingresos totales del sector postal alcanzaron los 291.980 millones de yuanes (42.380 millones de dólares), lo que supone un aumento interanual del 7,4 por ciento.

De este total, los servicios de entrega rápida generaron 238.540 millones de yuanes, lo que marca un incremento del 7,9 por ciento.

Por segmento, las entregas rápidas dentro de una misma ciudad totalizaron 2.130 millones de paquetes, experimentando una disminución interanual del 4,8 por ciento, mientras que las entregas entre ciudades alcanzaron los 27.680 millones de paquetes, con un aumento del 8,2 por ciento.

Impulsado por un sólido consumo en línea, el mercado de entregas rápidas de China ha sido el más grande del mundo durante años.

Confirmado.net – Xinhua