Los ingresos de taquilla de verano de China superan los 1.680 millones de dólares 

BEIJING, La taquilla de verano de China en 2025 superó los 11.960 millones de yuanes (unos 1.680 millones de dólares), ubicándose por encima del total del verano del año pasado, informó hoy lunes la Administración de Cine de China.

Más de 100 películas que abarcan una amplia gama de géneros, incluyendo historia, animación, comedia, acción y suspenso, se estrenaron en el país el verano pasado, atrayendo a un total de 321 millones de espectadores, según la administración.

La temporada de películas de verano de China se extiende desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto y es habitual uno de los períodos más lucrativos para la industria cinematográfica del país.

El título más taquillero del verano que acaba de terminar fue «Dead to Rights», una película sobre la Masacre de Nanjing, ocurrida en 1937 en el este de China durante la Segunda Guerra Mundial, que recaudó 2.890 millones de yuanes desde su estreno, el 25 de julio.

Basándose en fotografías históricas verificadas, la historia muestra a un grupo de residentes de Nanjing que se esconden dentro de un estudio fotográfico y se ven obligados a ayudar a un fotógrafo militar japonés a revelar sus películas.

Cuando se dan cuenta de que los negativos contienen evidencia condenatoria de atrocidades en toda la ciudad, secretamente los reproducen y contrabandean las imágenes al mundo exterior.

Otros éxitos de taquilla en el verano de 2025 incluyen «Nobody», una cinta derivada de la aclamada serie de animación «Yao-Chinese Folktales»; «The Shadow’s Edge», una película de acción policial protagonizada por Jackie Chan; «The Lychee Road», un drama agrícola ambientado durante la dinastía Tang (618-907) y protagonizado por el comediante Da Peng, y «Jurassic World Rebirth», de la productora estadounidense Universal.

