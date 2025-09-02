Urgente!

September 2, 2025

Colombia: tres heridos en ataque con dron a cuartel policial

  • septiembre 1, 2025
  • 2 Min Read

Medios locales reportaron seis uniformados lesionados y una patrullera fallecida, pero el gobierno no lo ha confirmado. 

Al menos tres policías resultaron heridos el domingo (31.08.2025) en un ataque armado con un dron cargado de explosivos en el municipio de El Bordo, en el departamento del Cauca, situado en el suroeste de Colombia .

Según los primeros informes de las autoridades, hombres armados lanzaron el artefacto contra uniformados que se encontraban en la zona urbana del municipio.

Fuentes policiales dijeron a la agencia efe que los uniformados fueron alcanzados por esquirlas de la explosión y que uno de ellos reviste mayor complejidad por la gravedad de sus heridas.

Las autoridades reaccionaron de inmediato para contener la situación y los heridos fueron trasladados a centros médicos, donde permanecerán estables.

El ataque ocurre apenas dos meses después de un hecho similar ocurrido también en El Bordo, donde en junio pasado disidencias de las FARC utilizaron drones con explosivos contra instalaciones de la Policía, dejando varios heridos y daños materiales.

El departamento del Cauca, uno de los más golpeados por el conflicto armado, es epicentro de la disputa territorial de las disidencias de las FARC y otros grupos criminales que buscan el control de economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal.

Con información de Agencia DW

