Noboa insiste en marchas: tras la polémica en Quito, ahora busca imponer su relato en Guayaquil

El presidente Daniel Noboa convocó a una nueva marcha para el próximo jueves 11 de septiembre en Guayaquil, bajo el lema “por la paz y la justicia”. La decisión llega menos de un mes después de la polémica movilización realizada en Quito, donde el mandatario se presentó con chaleco antibalas y rodeado de un fuerte contingente militar.

La convocatoria aún no detalla el recorrido ni la hora de inicio. Desde la Presidencia se insiste en que el objetivo es “expresar, de manera firme y pacífica, el compromiso del Ecuador con la defensa de la paz y la justicia”. Sin embargo, sectores políticos y ciudadanos critican que Noboa recurra nuevamente a este tipo de actos simbólicos mientras la inseguridad, la crisis energética y la falta de empleo golpean al país.

Esta será la segunda marcha organizada por el gobierno. La primera, el 12 de agosto, terminó frente a la Corte Constitucional como un gesto de rechazo a la suspensión provisional de 17 artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, de Inteligencia y de Integridad Pública. En aquella ocasión, varios ministros y asambleístas se sumaron a la movilización.

La nueva convocatoria en Guayaquil evidencia la estrategia del presidente de reforzar su relato político en las calles, pese a las críticas que señalan falta de resultados concretos frente a los problemas más urgentes del Ecuador.