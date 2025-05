Los héroes de la Gran Guerra Patria reciben un homenaje en Quito

Quito, 11 may (Sputnik).- Otra vez este mayo de 2025 decenas de fotografías de héroes de la «Gran Guerra Patria» estuvieron presentes en la marcha en Quito, Ecuador, en ocasión del aniversario 80 de esa gesta histórica que cobró más de 27 millones de vidas soviéticas.

«Este aniversario no es solamente una ocasión de celebrar, es una ocasión de recordar a la humanidad que no olvide esos eventos trágicos, de esos 1.418 días que Rusia y la final de la guerra con sus aliados lucharon contra la invasión de la Alemania nazi», dijo el embajador ruso en Quito, Vladímir Sprinchán.

Ante varios cientos de invitados, el diplomático señaló que esta oportunidad es para decir a las nuevas generaciones que no olviden y que conozcan la historia real sobre estos sucesos y no según las películas de Hollywood que no son fieles a la epopeya que libró la URSS, a la que al final de la contienda se le sumaron aliados para concretar el triunfo.

«No fue una guerra clásica, fue un genocidio contra la URSS, con la intención de evitar que la URSS estuviera en el mapa como centro político, porque atrajo la atención de muchos países del mundo», aseveró Sprinchán.

El embajador señaló que las actuales generaciones tienen la misión de no permitir que se repitan aquellos hechos trágicos que enlutaron a la humanidad y evitar una tercera guerra mundial «de la que hablan algunos países».

Entre los invitados participaron los embajadores de Bolivia, Segundina Flores Solamayo, y Basilio Gutiérrez (Cuba) , así como diplomáticos de varios países, parlamentarios, integrantes de organizaciones sociales y grupos de solidaridad, así como ciudadanos rusos residentes en Ecuador y sus familiares, y exbecarios ecuatorianos de la URSS.

Gabriel Borja, ruso-ecuatoriano, quien acudió a la marcha con la fotografía del abuelo de sus hijos, un ruso que participó en la Segunda Guerra Mundial, señaló a la Agencia Sputnik que es necesario recordar esta fecha para terminar de una vez con el fascismo.

«Lo más importante es la paz del mundo y por eso vamos a seguir luchando», aseveró.

Borja acudió a esta conmemoración con la foto del ruso Iván Egórov, quien llegó hasta Berlín durante la contienda guerrerista frente a la Alemania comandada por Adolf Hitler.

«Estoy aquí porque es una de las fechas más importantes para los rusos y para el mundo, porque el mundo fue liberado del fascismo y del nazismo», señaló Borja mientras portaba la foto del héroe ruso.

Representantes de varias organizaciones entregaron al embajador Sprinchán placas en homenaje al pueblo ruso por haber conducido a la victoria a la humanidad, entre estas la Coordinadora por la Paz, y un grupo de jóvenes que participaron en el Festival Mundial de la Juventud organizado en Sochi, Rusia.

«En este día los ecuatorianos que estamos aquí presentes y de todo el país queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a los héroes que forjaron aquella victoria y salvaron al mundo de la destrucción y de una esclavitud moderna», señaló el abogado y político René Maugé, a nombre del Frente Cultural Bolivariano.

Además de un minuto de silencio por los héroes, fueron depositados claveles en su honor.

Previamente, como parte de los actos por los 80 años de esta epopeya, en la Ciudad Mitad del Mundo fueron sembrados recientemente nuevos limoneros en el «Jardín de la Memoria» y fue anunciado un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional ecuatoriana para la próxima semana. (Sputnik)

FIN