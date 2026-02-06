La UE destina más de 123 millones en ayuda humanitaria para América Latina y el Caribe en 2026

Bruselas reparte su ayuda entre Venezuela, Colombia, Haití y Centroamérica ante el aumento de crisis y desastres en la región

BRUSELAS, 6 Feb. (EUROPA PRESS) –

La Unión Europea ha anunciado este viernes la asignación de más de 123 millones de euros en ayuda humanitaria para América Latina y el Caribe en 2026, con el objetivo de ofrecer asistencia vital a las poblaciones más vulnerables y para reforzar la preparación y respuesta ante desastres naturales.

Así lo ha anunciado la Comisión Europa en un comunicado, en el que ha afirmado que la decisión llega en un contexto global de recortes en la financiación internacional, en el que Bruselas busca mantener su compromiso con la «solidaridad» y su respeto por el Derecho Internacional humanitario.

«La UE apoya firmemente a las personas más vulnerables de América Latina y el Caribe, donde las crisis en países como Venezuela, Colombia y Haití continúan profundizándose», ha indicado en declaraciones recogidas en el escrito la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

La comisaria ha relatado que en su visita el pasado mes de noviembre a Colombia conoció a personas «obligadas a huir de sus hogares» y a «comunidades que luchan por sobrevivir a conflictos, desplazamientos y desastres naturales cada vez más frecuentes», todo ello mientras la ayuda humanitaria de la UE proporcionaba alimentos, agua, refugio y suministros médicos.

«Esta financiación también ayudará a salvar vidas al fortalecer la preparación ante desastres en una región expuesta a huracanes, inundaciones y terremotos», ha proseguido en su explicación, reivindicando que «Europa es un socio humanitario fiable y con principios» y seguirá «apoyando a las personas en crisis».

En 2025, según los datos de la Comisión, se identificó que 15,6 millones de personas en América Latina y el Caribe necesitaban asistencia humanitaria. Este año, «debido a los severos recortes presupuestarios», el objetivo revisado presentado por la ONU «prevé reducir esta cifra a la mitad, dejando a millones de personas sin ayuda vital».

52 MILLONES A VENEZUELA, OTROS 16 A COLOMBIA

Del total de 123 millones, 52 se destinarán a los venezolanos en situación de necesidad y a las comunidades que los acogen, mientras que otros 17 millones irán a Colombia para apoyar a las personas afectadas por el conflicto armado y el desplazamiento forzoso en las zonas fronterizas.

La Comisión Europea también ha reservado más de 16,3 millones de euros para fortalecer la preparación ante desastres y la respuesta humanitaria en el resto de Sudamérica.

En el Caribe, por su parte, 23 millones de euros se utilizarán para atender las consecuencias de la escalada de la violencia armada en Haití, y otros 4 millones adicionales se dirigirán al resto de la región, con especial atención a Cuba, República Dominicana y los países receptores de refugiados y solicitantes de asilo.

Finalmente, 11 millones de euros se asignarán a Centroamérica y México para apoyar a las poblaciones vulnerables afectadas por la violencia, el desplazamiento forzoso y la inseguridad alimentaria.

Con información de Europa Press