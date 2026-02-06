China lanza servicio de mensajes de texto de emergencia basado en sistema satelital BeiDou 

BEIJING, China ha lanzado un nuevo servicio de mensajes de texto vía satélite aprovechando el Sistema de Navegación por Satélite BeiDou, diseñado para proporcionar comunicación confiable durante emergencias cuando las redes móviles terrestres no estén disponibles.

El servicio fue presentado por China Space-Time Information Co., Ltd., el operador nacional de los servicios de BeiDou, en colaboración con los principales operadores de telecomunicaciones del país, anunció el jueves la compañía. Se espera que el servicio funcione como un complemento crítico de las redes móviles terrestres.

Se prevé que mejore la seguridad y la confiabilidad de la comunicación para los usuarios en escenarios como senderismo en montañas remotas, trabajo en el mar y coordinación de ayuda en desastres y emergencias.

Marca un paso significativo para llevar la tecnología de comunicación por satélite al público, indicó la compañía, que agregó que el servicio integra las capacidades de BeiDou en la vida cotidiana, ofreciendo protección tecnológica tangible.

El servicio utiliza la capacidad de comunicación de mensajes de texto integrada en el sistema BeiDou, lo que permite a los usuarios con teléfonos inteligentes compatibles enviar y recibir mensajes de texto directamente a través de los satélites BeiDou en áreas sin cobertura celular.

Los tres principales operadores de telecomunicaciones de China, China Mobile, China Telecom y China Unicom, han integrado el servicio.

Los suscriptores pueden activar el servicio sin cambiar sus tarjetas SIM ni números de teléfono, según la compañía.

Actualmente, casi 60 modelos de teléfonos inteligentes de marcas chinas líderes ya soportan esta funcionalidad, de acuerdo con la misma fuente.

China Space-Time Information se especializa en navegación y comunicaciones por satélite, servicios de macrodatos, desarrollo de inteligencia artificial y teledetección geoespacial.

Confirmado.net – Xinhua