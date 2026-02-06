Urgente!

Cuba «dispuesta a diálogo» con EE.UU. pero «sin presionar”

  • febrero 6, 2026
  • 2 Min Read

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de EE.UU. significó para Cuba el fin de suministro energético vital.

El presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel , afirmó este jueves (02.05.2026) que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero «sin presiones», en momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla.

«Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar», pero «sin presiones» ni «precondicionamientos», dijo Díaz-Canel en comparecencia en cadena de radio y televisión.

Ese diálogo tendrá que darse desde «una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación» y sin «injerencia en nuestros asuntos internos», agregó.

Desde el ataque del 3 de enero en Venezuela, con el que depuso al presidente Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y tomó el control del sector petrolero venezolano , Donald Trump ha multiplicado sus amenazas contra la isla.

Además de cortar el suministro de petróleo venezolano y el dinero de Caracas hacia la isla, Trump firmó el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que venden crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una «amenaza excepcional» para su país.

Confirmado.net – DW 

