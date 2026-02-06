Herencia en el IESS: Cómo reclamar el fondo de reserva y cesantía de un familiar fallecido

Los fondos de reserva y cesantía son beneficios laborales y sistemas de ahorro para los afiliados al IESS.

Cuando un trabajador afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) fallece, sus familiares pueden acceder a beneficios acumulados como el fondo de reserva y el fondo de cesantía. Estos valores forman parte de los derechos laborales del afiliado y pueden ser cobrados por los herederos, siempre que se cumpla con los requisitos legales y administrativos establecidos por la entidad.

Fondo de reserva: quiénes pueden cobrarlo

El fondo de reserva corresponde al dinero acumulado por el trabajador tras más de un año de labores continuas con un mismo empleador. Este valor puede haberse recibido mensualmente o mantenerse guardado en el IESS.

En caso de fallecimiento del afiliado, los beneficiarios son:

Cónyuge o conviviente en unión de hecho

Hijos menores de 18 años o con discapacidad

Padres, si el afiliado era soltero

Pasos para solicitar el fondo de reserva

Los familiares deben completar la solicitud de retiro por fallecimiento disponible en la web del IESS:

Ingresar a www.iess.gob.ec

Ir a ‘Trámites virtuales’ y luego ‘Afiliados’

Seleccionar ‘Fondos de reserva’

Elegir ‘Solicitud de beneficiarios fallecidos’

Completar y guardar la solicitud

Documentos requeridos para el fondo de reserva

Partida de defunción original

Copia a color de la cédula del fallecido

Partida de matrimonio actualizada (si aplica)

Copia de cédula y papeleta de votación del cónyuge o conviviente

Copia de cédula y papeleta de votación de los hijos

Certificado bancario validado en el IESS

Copia certificada de la posesión efectiva

Fondo de cesantía: qué es y quiénes lo reciben

El fondo de cesantía es una prestación financiada con el 2 % del aporte mensual del trabajador y se entrega cuando el afiliado queda cesante.

Si el afiliado fallece y ya cumplía los requisitos, el dinero se entrega en el siguiente orden:

Hijos menores de edad o con discapacidad y el cónyuge o conviviente

En ausencia de los anteriores, hijos mayores de edad

Si no existen hijos, los padres

Cuando hay varios beneficiarios, el monto se distribuye de forma equitativa.

No podrán cobrar la cesantía quienes hayan sido condenados por la muerte del afiliado o de otros herederos con derecho preferente.

Documentos para cobrar la cesantía

Partida de defunción original

Copia de cédula del afiliado fallecido

Partida de matrimonio original (si corresponde)

Copias de cédulas del cónyuge e hijos menores

Certificado bancario de los beneficiarios mayores de edad

Posesión efectiva o copia certificada

Acceder a estos fondos permite a las familias contar con un respaldo económico. (I)

Confirmado.net – El Universo