OpenAI lanza GPT-5.3-Codex, su modelo de codificación más avanzado

MADRID 6 Feb. (Portaltic/EP) –

OpenAI ha presentado el modelo GPT-5.3-Codex, su agente de inteligencia artificial (IA) de codificación más avanzado, capaz de ayudar a la compañía a su propia creación.

El modelo GPT-5.3-Codex optimiza el rendimiento de codificación de GPT-5.2-Codex añadiendo también las capacidades de razonamiento y conocimiento profesional de GPT-5.2, y es, en conjunto, un 25 por ciento más rápido.

OpenAI ha calificado a GPT-5.3-Codex como un «nuevo hito en el sector» en SWE-Bench Pro y Terminal-Bench, ‘benchmarks’ de referencia utilizados para medir las capacidades de codificación, agentes y de mundo real, como recoge en un comunicado.

Este modelo permite crear videojuegos y aplicaciones complejas desde cero en cuestión de días. Para probarlo, OpenAI pidió a GPT-5.3-Codex crear dos videojuegos: una versión más avanzada del juego de carreras lanzado con Codex y un juego de buceo. Utilizando las habilidades de desarrollo de juegos web y comandos genéricos del tipo «mejora el juego», el modelo fue capaz de generar los videojuegos de forma autónoma.

Por otra parte, GPT-5.3-Codex está diseñado para asistir en el ciclo de vida del ‘software’ con la depuración, implementación, supervisión, redacción de PRD, edición de copias, investigación de usuarios, pruebas, métricas, entre otros. Más allá de la codificación, el modelo también es capaz de crear páginas web, realizar presentaciones, hojas de cálculo u otras tareas, buscando ser un agente único y de uso general.

Además, GPT-5.3-Codex permite a los usuarios corregir o añadir indicaciones mientras el agente está trabajando en tiempo real. De esta forma, el modelo explica lo que está haciendo para que el usuario pueda guiarlo y ajustarlo con mayor precisión.

CAPAZ DE AYUDAR A SU PROPIA CREACIÓN

Sin embargo, la principal novedad de este modelo es que ha sido el primero en ayudar a OpenAI a su propia creación. «El equipo de Codex utilizó las primeras versiones para depurar su propio entrenamiento, gestionar su implementación y evaluar los resultados» ha explicado la compañía en su web.

GPT-5.3-Codex ya está disponible en todos los modelos de pago de ChatGPT en lo países donde se pueda usar Codex.

Con información de Europa Press