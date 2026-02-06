Irán pide «respeto mutuo» antes de negociaciones con EE.UU.

El canciller Abás Araqchi dijo que su país enfrenta las negociaciones nucleares con Washington, de «buena fe» y «firme”.

El canciller iraní, Abás Araqchi, pidió este viernes (02.06.2026) «respeto mutuo» antes del inicio previsto en Omán de conversaciones con emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump , sobre el programa nuclear de la República Islámica .

«Irán se adentra en la diplomacia con los ojos abiertos y un recuerdo imborrable del último año. Participamos de buena fe y nos mantenemos firmes en nuestros derechos», escribió el ministro en la red social X.

«Los compromisos deben cumplirse. La igualdad, el respeto mutuo y el interés recíproco no son retórica, son imprescindibles y constituyen los pilares de un acuerdo duradero», añadió el diplomático, horas antes del encuentro con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Araqchí afirmó que “los compromisos deben cumplirse”, en una aparente referencia a la salida en 2018 de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015, y llamó al respeto mutuo para alcanzar un acuerdo.

Delegación iraní llegó a Mascate

El jefe de la diplomacia iraní llegó de madrugada a Mascate acompañado por el viceministro de Exteriores, Majid Takht Ravanchi, y el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Baghaei.

El encuentro está previsto para las 10:00 hora omaní (07:00 CET) en Mascate en el que será la primera reunión entre altos cargos iraníes y estadounidenses desde la guerra de los 12 días entre Irán e Israel y en la que Estados Unidos participó con el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

Las negociaciones se celebran bajo las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en el país persa para lo que ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate -formado por tres destructores lanzamisiles- cerca de aguas iraníes en el golfo Pérsico.

Estados Unidos busca incluir en la agenda, además del programa nuclear iraní, la limitación de sus misiles balísticos y hablar de su apoyo a los grupos regionales de Hamás, Hizbulá y los hutíes del Yemen, mientras Teherán quiere negociar exclusivamente la limitación de su programa nuclear.

