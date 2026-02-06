Juez Carlos Serrano irrumpe en la crisis judicial con duras críticas al sistema



En el contexto del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, la comparecencia del Dr Carlos Serrano provocó un nuevo cisma en el sector judicial, confirmó que recibió presiones, abandono del titular de la Judicatura y sobre todo, evidenció la falta de independencia judicial.

En medio de una profunda crisis de credibilidad del sistema judicial ecuatoriano, el juez Carlos Serrano irrumpió en la conversación pública con declaraciones contundentes que cuestionan el funcionamiento interno de la justicia, las presiones de poder y las redes de corrupción que, según advierte, han carcomido a la Función Judicial. Sus palabras, difundidas ampliamente en redes sociales, han generado respaldo ciudadano y también incomodidad en sectores del poder judicial.

⭕️ #ATENCIÓN | "Yo tengo evidencia contundente de que ese teletrabajo que se me activó fue para que yo pueda asistir al caso "Triple A" que se adelantó al 24 de diciembre, extrañamente", denunció el juez anticorrupción Carlos Serrano, en la Comisión de @FiscalizacionAN, en el… pic.twitter.com/pleHPNQ42D — Radio Pichincha (@radio_pichincha) February 6, 2026

Un juez que rompe el silencio en medio del descrédito judicial

Las declaraciones del juez Serrano se producen en un momento especialmente sensible para la justicia ecuatoriana, marcada por denuncias cruzadas, procesos estancados y una percepción ciudadana de impunidad. En sus intervenciones, Serrano cuestiona abiertamente a las estructuras internas del sistema, señalando que la corrupción no es un problema aislado, sino un fenómeno arraigado que condiciona decisiones, tiempos procesales y sentencias.

Devastador el testimonio del juez Carlos Serrano en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Ratificó que recibió presiones de Henry Gaibor, hombre de confianza del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, para favorecer a narcotraficantes, absolverlos y devolverle los… pic.twitter.com/QaNHdopQXV — Periodismo en buseta (@relicheandres) February 6, 2026

Críticas directas al poder judicial y a sus operadores

En varios de los mensajes difundidos, el juez apunta a la existencia de presiones internas y externas que afectan la independencia judicial. Advierte que quienes intentan actuar con apego a la ley enfrentan represalias, aislamiento institucional y campañas de desgaste. Estas afirmaciones han sido replicadas por actores políticos, abogados y periodistas, que consideran sus palabras como un retrato crudo de la crisis estructural de la justicia en Ecuador.

Esta mañana, se instaló la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional para escuchar la comparecencia del Dr. Carlos Serrano, en el caso Mario Godoy.



El Dr. Serrano, casi entre lagrimas, dijo que miró con indignación que a una autoridad internacional lo protegían 8… pic.twitter.com/kUx5SRKy5S — RED Informativa (@_REDInformativa) February 6, 2026

Reacciones, respaldo ciudadano y polémica

Las declaraciones del juez Serrano circularon rápidamente en redes sociales y medios digitales, especialmente a través de cuentas informativas y periodísticas. Usuarios y analistas han destacado el carácter valiente de sus pronunciamientos, al provenir de un funcionario judicial que, desde dentro del sistema, cuestiona prácticas que por años han sido denunciadas sin consecuencias visibles.

No obstante, también han surgido voces críticas que recuerdan que la Función Judicial se encuentra atravesada por investigaciones y denuncias de presuntos actos de corrupción, lo que ha intensificado el debate sobre la necesidad urgente de una depuración real y reformas profundas.

Contundente testimonio del Dr Carlos Serrano dentro del juicio político a Godoy en la Comisión de Fiscalización. Cuenta cómo después de varios atentados y amenazas le retiraron su seguridad. pic.twitter.com/kV7mRQJ5Xr — 𝐑𝐚𝐦𝐢𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐜í𝐚 𝐅 (@ramirogarciaf) February 6, 2026

Una justicia en crisis y un país en tensión política

Las palabras del juez Serrano no aparecen en el vacío. Se insertan en un contexto de crisis institucional, debilitamiento de la confianza pública y creciente polarización política. La justicia se ha convertido en un escenario clave de disputa de poder, donde procesos judiciales, designaciones y decisiones generan sospechas sobre su independencia y legitimidad.

En este escenario, el testimonio de un juez que cuestiona al sistema desde dentro vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿es posible una reforma real de la justicia sin enfrentar las redes de poder que la atraviesan? Fin