Carnaval 2026, ciudad busca preservar los páramos andinos

La celebración de carnaval en Cuenca se desarrollará con actividades que buscan la preservación de los páramos.

La celebración de carnaval 2026 genera planificación en el país. Las autoridades de Cuenca anunciaron medidas en torno a la preservación de los páramos en sus actividades programadas.

El tradicional concierto de carnaval, que contará con la presencia de Nicky Jam y Trébol Clan, se dará a través de canje de entradas.

Los recursos serán utilizados para la adquisición de metros cuadrados del páramo en zonas de recarga hídrica en Quimsacocha.

Según previsiones de las autoridades, cada dólar recaudado posibilitará la compra de un metro cuadrado de una zona de vital importancia para la ciudad.

35m² de páramo – box $ 35

20m² de páramo – palco $ 20

15m² de páramo- preferencial $ 15

12m² de páramo- pista $ 12

10m² de páramo – tribuna $ 10

5m² de páramo – general $ 5

El evento se llevará a cabo el próximo 14 de febrero en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar de la capital azuaya a partir de las 18:00.

Se prevé adquirir entre 250.000 y 300.000 metros cuadrados del páramo, una cifra cercana a lo que representan 60 canchas de fútbol. (I)

Confirmado.net – El Universo