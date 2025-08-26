La ONU alerta sobre la precariedad de acceso al agua potable

Un informe de la ONU advierte de que una persona de cada cuatro carece de acceso seguro al agua potable.

Más de 2000 millones de personas en el mundo siguen sin tener acceso a agua potable gestionada de forma segura, lamenta la ONU en un informe publicado el martes, 26 de agosto de 2025.

Las agencias de Naciones Unidas encargadas de la salud y la infancia estiman que una de cada cuatro personas en el mundo no tuvo acceso en 2024 a agua potable gestionada de manera segura, y que más de 100 millones de personas seguían dependiendo de agua superficial, proveniente de ríos, estanques y canales.

Mayor riesgo de enfermedades

La Organización Mundial de la Salud y Unicef ​​señalan que el retraso en el programa de mejora de los servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH) exponen a miles de millones de personas a un mayor riesgo de enfermedades. En un estudio conjunto también consideran que el objetivo de lograr acceso universal para 2030 aún está lejos de cumplirse. Por el contrario esta meta se vuelve «cada vez más inalcanzable», advierten.

«El agua, el saneamiento y la higiene no son privilegios. Son derechos humanos fundamentales», declaró Rüdiger Krech, responsable de Medio Ambiente y Cambio Climático en la OMS. «Debemos acelerar nuestras acciones, en particular para las comunidades más marginadas», añadió.

Confirmado.net – DW