Urgente!

La comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se disputarán la presidencia de Chile
Daniel Noboa reconoce la derrota del Sí y afirma que “respetará la voluntad del pueblo ecuatoriano”
Rafael Correa celebra el triunfo del NO: “La Constitución de Montecristi ha sido ratificada por segunda vez por el pueblo”
El NO gana la Consulta Popular y el Referéndum en Ecuador y deja un resultado inesperado para el Gobierno
November 17, 2025

La comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se disputarán la presidencia de Chile

  • noviembre 16, 2025
  • 0
  • 104
  • 2 Min Read

La candidata del oficialismo obtiene un 26,8% en una primera vuelta en la que las fuerzas de derecha logran un respaldo mayoritario y el populista Parisi da la sorpresa.

El próximo presidente de Chile, que gobernará el país sudamericano entre 2026 y 2030, se definirá entre la candidata de la izquierda, la comunista Jeannette Jara, y el ultraderechista José Antonio Kast, líder del Partido Republicano. Así lo han decidido los votantes este domingo, tras la primera vuelta electoral. Con el 97% escrutado, Jara, abanderada del oficialismo del presidente Gabriel Boric, ha alcanzado el 26,8%, por debajo de lo que proyectaban las encuestas. El segundo lugar lo ha obtenido Kast, con el 23,9% de los votos, una distancia mínima y que lo deja como favorito para lograr la victoria, en la medida en que las fuerzas conservadoras han logrado un respaldo mayoritario. En tercer lugar, la sorpresa de la jornada: el populista de derecha, Franco Parisi, ha alcanzado 19,6% en su tercer intento de llegar a La Moneda, desplazando tanto al radical libertario Johannes Kaiser, que ha obtenido el 13,9% del respaldo, quedando cuarto lugar, como a la gran derrotada: la derechista tradicional Evelyn Matthei, que ha quedado quinta (12,5%), propinando un gran fracaso a la coalición Chile Vamos.

“Felicito a Jeannette Jara y José Antonio Kast por su paso a segunda vuelta”, ha dicho el presidente Boric desde La Moneda, arropado de su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y su portavoz, Camila Vallejo.

Los resultados, en los que la unión de las fuerzas de derecha tienen una notable mayoría, coinciden con el escenario que mostraron reiteradamente las encuestas: el próximo 14 de diciembre, los cerca de 15,7 millones de electores convocados obligatoriamente a las urnas deberán elegir al sucesor de Boric entre dos extremos de la política.

Aunque Jara obtuvo el primer lugar, sin embargo, los votos de Kast, Kaiser y Matthei suman un 51%, lo que hace fuerte a Kast para la segunda vuelta. Si se suma el respaldo de Parisi, populista, opositor a Boric, se llega a un 70%, aunque el voto de Parisi es difícil de descifrar, porque no hay evidencia de que sea transferible a la derecha.

Mas información en EL PAIS

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024