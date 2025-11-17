La comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se disputarán la presidencia de Chile

La candidata del oficialismo obtiene un 26,8% en una primera vuelta en la que las fuerzas de derecha logran un respaldo mayoritario y el populista Parisi da la sorpresa.

El próximo presidente de Chile, que gobernará el país sudamericano entre 2026 y 2030, se definirá entre la candidata de la izquierda, la comunista Jeannette Jara, y el ultraderechista José Antonio Kast, líder del Partido Republicano. Así lo han decidido los votantes este domingo, tras la primera vuelta electoral. Con el 97% escrutado, Jara, abanderada del oficialismo del presidente Gabriel Boric, ha alcanzado el 26,8%, por debajo de lo que proyectaban las encuestas. El segundo lugar lo ha obtenido Kast, con el 23,9% de los votos, una distancia mínima y que lo deja como favorito para lograr la victoria, en la medida en que las fuerzas conservadoras han logrado un respaldo mayoritario. En tercer lugar, la sorpresa de la jornada: el populista de derecha, Franco Parisi, ha alcanzado 19,6% en su tercer intento de llegar a La Moneda, desplazando tanto al radical libertario Johannes Kaiser, que ha obtenido el 13,9% del respaldo, quedando cuarto lugar, como a la gran derrotada: la derechista tradicional Evelyn Matthei, que ha quedado quinta (12,5%), propinando un gran fracaso a la coalición Chile Vamos.

“Felicito a Jeannette Jara y José Antonio Kast por su paso a segunda vuelta”, ha dicho el presidente Boric desde La Moneda, arropado de su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y su portavoz, Camila Vallejo.

Los resultados, en los que la unión de las fuerzas de derecha tienen una notable mayoría, coinciden con el escenario que mostraron reiteradamente las encuestas: el próximo 14 de diciembre, los cerca de 15,7 millones de electores convocados obligatoriamente a las urnas deberán elegir al sucesor de Boric entre dos extremos de la política.

Aunque Jara obtuvo el primer lugar, sin embargo, los votos de Kast, Kaiser y Matthei suman un 51%, lo que hace fuerte a Kast para la segunda vuelta. Si se suma el respaldo de Parisi, populista, opositor a Boric, se llega a un 70%, aunque el voto de Parisi es difícil de descifrar, porque no hay evidencia de que sea transferible a la derecha.

