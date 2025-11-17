Daniel Noboa reconoce la derrota del Sí y afirma que “respetará la voluntad del pueblo ecuatoriano”

Tras confirmarse la tendencia que da el triunfo al No en las cuatro preguntas de la consulta popular y el referéndum 2025, el presidente Daniel Noboa reaccionó públicamente y aseguró que su Gobierno respeta la decisión mayoritaria de los ecuatorianos, aunque el resultado representa un revés a la propuesta oficial.

A pocas horas del cierre de urnas, Noboa publicó un mensaje en el que reconoció que los ecuatorianos han hablado en las urnas y que el proceso cumplió con la promesa de consultar directamente a la ciudadanía sobre temas clave para el rumbo del país.

Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano.



Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 17, 2025

“Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos.”

— Daniel Noboa

El mensaje marca un intento de recalibrar el discurso oficial luego de que los votantes rechazaran ampliamente las cuatro preguntas impulsadas por el Ejecutivo. Analistas coinciden en que el resultado debilita momentáneamente la capacidad del Gobierno para promover reformas estructurales, pero Noboa busca proyectar continuidad y firmeza en su agenda política.

La jornada electoral estuvo marcada por alta participación y un escrutinio ágil del CNE, que confirmó que el No se impuso en todas las provincias del país.

Con esta declaración, el Presidente intenta transmitir estabilidad y compromiso pese al revés electoral, apelando a mantener el apoyo ciudadano para sostener su administración en un escenario político más complejo. Fin