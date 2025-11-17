Rafael Correa celebra el triunfo del NO: “La Constitución de Montecristi ha sido ratificada por segunda vez por el pueblo”

Tras confirmarse la tendencia irreversible que da la victoria al No en las cuatro preguntas de la consulta popular y el referéndum 2025, el expresidente Rafael Correa reaccionó públicamente y calificó los resultados como un “hito histórico” para Ecuador.

Correa destacó que, con este pronunciamiento en las urnas, la Constitución de Montecristi —vigente desde 2008— ha sido ratificada dos veces por decisión directa de los ciudadanos, algo sin precedentes en la historia política del país.

La Constitución de Montecristi ha sido ratificada después de 17 años de vigencia. Por primera vez en la historia de Ecuador una constitución ha sido votada mayoritariamente por los CIUDADANOS dos veces.

Esto marca un hito histórico.

“La Constitución de Montecristi ha sido ratificada después de 17 años de vigencia. Por primera vez en la historia de Ecuador una Constitución ha sido votada mayoritariamente por los ciudadanos dos veces. Esto marca un hito histórico. Ojalá sea el inicio de una definitiva estabilidad constitucional del país. Nuestra Constitución es de las mejores del mundo, solo hay que cumplirla. Por supuesto, siempre puede ser mejorada. Felicitaciones, pueblo querido.”

— Rafael Correa

La declaración se produce tras una jornada electoral marcada por una amplia participación y en un contexto político tenso, donde el Gobierno apuntaba a que el Sí permitiría abrir el camino hacia una Asamblea Constituyente. El rechazo mayoritario, sin embargo, dejó un resultado inesperado para el Ejecutivo y fortaleció las posiciones que defendían la vigencia del texto constitucional de 2008.

Para Correa, los resultados no solo representan un revés para el Gobierno, sino una validación democrática de la Constitución de Montecristi, que —según él— sigue siendo un marco moderno, garantista y adecuado para el país.

El expresidente también llamó a que este momento marque el comienzo de un ciclo de estabilidad institucional, subrayando que cualquier mejora futura debe hacerse dentro del respeto al orden vigente. Fin