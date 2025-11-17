Urgente!

¡Ecuador dice NO! El pueblo celebra contundente victoria ciudadana en la consulta popular 2025

Con el 98,12 % de actas escrutadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el NO se impuso de manera aplastante en las principales preguntas de la consulta popular impulsada por el gobierno de Daniel Noboa. La opción del NO superó el 65 % en la mayoría de preguntas, incluyendo la polémica autorización de bases militares extranjeras y la posible convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Miles de ecuatorianos salieron a las calles de Quito, Guayaquil, Cuenca, Otavalo y otras ciudades para celebrar lo que muchos califican como “una defensa histórica de la soberanía”. En las ciudades se vivieron escenas de júbilo, cánticos, bocinazos y banderas tricolor.

“El pueblo habló fuerte y claro: no queremos bases extranjeras ni más entrega del país”, expresó una manifestante en redes sociales.

Resultados preliminares destacados (CNE – 98 % escrutado):

  • Pregunta sobre bases militares extranjeras: NO 68,4 % – SÍ 31,6 %
  • Reconocimiento automático de cortes internacionales: NO 65,9 %
  • Reforma constitucional para reelección indefinida: NO 62,3 %

Este resultado representa un duro revés político para el gobierno a menos de 90 días de las elecciones presidenciales de 2026.

