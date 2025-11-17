Urgente!

El primer gran revés de Noboa: Ecuador dice no a todas sus reformas constitucionales
¡Ecuador dice NO! El pueblo celebra contundente victoria ciudadana en la consulta popular 2025
November 17, 2025

Conaie: ‘Esta victoria pertenece al pueblo movilizado, a quienes defendieron sus derechos en las calles’ 

La organización indígena exigió al Ejecutivo frenar el autoritarismo, violencia, populismo y las políticas que privilegian intereses privados. 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se pronunció tras los resultados preliminares del referéndum y consulta popular, en los cuales el no gana en las cuatro preguntas impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa.

Cientos de personas en una marcha en la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura, el 11 de octubre de 2025.

“El pueblo le dice no a Noboa”, se titula un comunicado difundido por la Conaie la noche del domingo 16 de noviembre.

La organización señaló que “esta victoria pertenece al pueblo movilizado, a las comunidades, a los jóvenes, a las mujeres y a todos quienes defendieron sus derechos en las calles”.

Que el paro nacional y la oposición a la minería en Quimsacocha (Azuay) fueron “expresiones legítimas de resistencia” que permitieron “desenmascarar los intentos del Gobierno de imponer una agenda contraria a los intereses del pueblo”.

Para la Conaie, sin estas movilizaciones ciudadanas el régimen habría consolidado su “proyecto de desmantelamiento de derechos”.

Con los resultados que dan una considerable ventaja al no, la Confederación exigió al Ejecutivo “frenar el autoritarismo, violencia, populismo y las políticas que privilegian intereses privados”. (I)

