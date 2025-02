Justicia social, la vía de Luisa González para revivir Ecuador

La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, realizó su cierre de campaña este jueves en Guayaquil, provincia de Guayas, con un discurso en el que ilustró su propuesta de Gobierno para revivir el Ecuador con relatos sobre la realidad del país, que con la ausencia de justicia social ha visto truncada cualquier posibilidad de conciliación y paz.

En la avenida 9 de Octubre y Malecón, Luisa González destacó la necesidad de que Ecuador vuelva a ser un país de paz, siendo el reto de su Gobierno, si resulta electa este domingo 9 de febrero, la consolidación de un modelo político centrado en la búsqueda de la justicia social como principal aspecto a garantizar para todos los ecuatorianos.

En su discurso de cierre de camapaña, la abanderada a la Presidencia de la República por la Revolución Ciudadana apuntó a las necesidades que deben ser cubiertas para lograr el desarrollo humano de los 18 millones de ecuatorianos, principalmente en las áreas de empleo digno, acceso a la educación y la salud con gratuidad, así como la recuperación de la seguridad ciudadana.

González criticó al actual presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, no sólo por la incapacidad de generar nuevas plazas de empleo, sino por la destrucción de 250 mil puestos de trabajo durante el último año a consecuencia de la crisis multidimensional que ha padecido el país, que incluye apagones diarios de hasta 14 horas y la contracción de la economía durante tres trimestres consecutivos.

“No se puede hablar de control a la violencia sin pensar en la justicia social, en construir un Ecuador de paz, no de guerra, de paz, queremos paz, pero no puede haber paz sin justicia social, no puede haber paz sin medicina en los hospitales, no puede haber paz sin becas, sin presupuesto para la educación y la salud, no puede haber paz sin empleo digno”, sentenció Luisa González.

“Y por eso vamos a trabajar y generar ese empleo para nuestros hermanos. El año anterior (2024) se destruyeron 250 mil puestos de trabajo, no sólo que no creó un puesto de trabajo, destruyó 250 mil (…) Esa es la realidad de mi país, pero parece que el señor de cartón (Daniel Noboa) no se entera”, acotó la candidata de la Revolución Ciudadana.

Ecuador acude a las urnas este domingo 9 de febrero, en comicios generales para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, a los legisladores de la Asamblea Naciones y los representantes al Parlamento Andino.