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May 12, 2026

Jueza asesinada en Machala había denunciado amenazas y contaba con protección policial

  • mayo 12, 2026
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El asesinato de la jueza Lady Gissela Pachar Huanga en Machala vuelve a poner en debate la seguridad de funcionarios judiciales en Ecuador. La magistrada, quien había denunciado amenazas desde diciembre de 2025, contaba con protección policial y del Sistema de Víctimas y Testigos al momento del ataque ocurrido la tarde del 11 de mayo en la provincia de El Oro.

¿Cómo ocurrió el asesinato de la jueza en Machala?

Lady Gissela Pachar Huanga fue atacada a tiros cerca de las 18:00 de este lunes 11 de mayo mientras se movilizaba en un vehículo por la avenida Colón Tinoco, a la altura de la ciudadela Machalilla, en el sur de Machala.

De acuerdo con versiones preliminares, varios sujetos armados interceptaron el automotor y dispararon por el costado del conductor, causándole heridas mortales.

La Policía Nacional acordonó la escena para iniciar las investigaciones y recopilar indicios balísticos y testimonios.

Según información oficial, la jueza se dirigía a un gimnasio cuando fue sorprendida por los atacantes.

La jueza había recibido amenazas desde 2025

Las autoridades confirmaron que la magistrada había reportado amenazas en diciembre de 2025, razón por la cual ingresó al sistema de protección de víctimas y testigos.

La Policía indicó que el perfil de riesgo asignado a la funcionaria era considerado “medio”, por lo que tenía dos custodios de seguridad.

Sin embargo, uno de los agentes se encontraba en capacitación en Quito y el otro ya no estaba con ella al momento del atentado.

Actualmente, la institución policial busca determinar la ubicación y situación del uniformado asignado a la protección de la jueza.

Trayectoria judicial de Lady Gissela Pachar Huanga

La jueza Lady Gissela Pachar Huanga desarrolló su carrera dentro de la Función Judicial de El Oro.

Documentos públicos del Consejo de la Judicatura la identifican como jueza de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en Santa Rosa.

Su trabajo estuvo vinculado a procesos judiciales en materia penal dentro de la provincia orense.La funcionaria iba a cumplir 42 años este 16 de mayo.

Violencia golpea nuevamente al sistema judicial ecuatoriano

El crimen de la jueza ocurre en medio del incremento de hechos violentos contra operadores de justicia, fiscales y funcionarios públicos en Ecuador.

En los últimos años, autoridades judiciales han alertado sobre amenazas derivadas de procesos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico y crimen transnacional.

El caso ha generado preocupación entre sectores judiciales y ciudadanos que exigen mayores garantías de seguridad para quienes administran justicia en el país.

  • Ola de violencia en Ecuador durante 2026
  • Crimen organizado y amenazas contra jueces en Ecuador
  • Casos judiciales de alto impacto en El Oro
  • Seguridad para funcionarios judiciales en Ecuador
  • Operativos de la Policía Nacional en Machala

Con información de – El Universo

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