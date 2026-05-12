Mundial 2026 dispara el consumo en Ecuador: comercio proyecta casi $ 20.000 millones en ventas

La fiebre del Mundial 2026 ya se siente en Ecuador y no solo en las canchas. A menos de un mes del debut de la Selección Ecuatoriana en su quinta Copa del Mundo, el comercio nacional proyecta ventas cercanas a los $ 20.000 millones durante junio y julio. Televisores, juguetes, ropa, alimentos y productos licenciados de La Tri lideran una ola de consumo que ya mueve promociones, lanzamientos exclusivos y estrategias comerciales en todo el país.

Mundial 2026 impulsará ventas récord en Ecuador

Según proyecciones de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), el comercio ecuatoriano alcanzará ventas por aproximadamente $ 19.157 millones durante los meses mundialistas.

La cifra representa un crecimiento del 9,3 % frente al mismo periodo de 2025, equivalente a unos $ 1.638 millones adicionales en movimiento comercial.

Miguel Ángel González, presidente de la CCG, explicó que el entusiasmo por la participación de Ecuador en el Mundial ha generado una fuerte activación económica en diversos sectores, desde tecnología hasta alimentos y entretenimiento.

Televisores lideran el boom de consumo por el Mundial

Uno de los segmentos más beneficiados es el de los electrodomésticos, especialmente los televisores.

La Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador (Asadelec) estima que las ventas de televisores crecerán entre un 25 % y un 35 % durante esta temporada mundialista.

Los consumidores ecuatorianos ahora prefieren pantallas más grandes y con mayor tecnología:

Las pantallas de 55 pulgadas lideran el mercado.

Las de 65 pulgadas registran el mayor crecimiento.

Las de 75 pulgadas se posicionan como productos aspiracionales.

Además, tecnologías como QLED, Mini LED y OLED ganan terreno entre quienes buscan mejor experiencia para ver los partidos de La Tri.

La Tri invade supermercados, jugueterías y útiles escolares

El amarillo, azul y rojo ya dominan las perchas de supermercados y tiendas especializadas.

Mi Juguetería, cadena de Corporación El Rosado, lanzó más de 100 productos oficiales licenciados de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), incluyendo:

Balones

Juegos de mesa

Figuras de jugadores

Scooters y patinetas

Mochilas y útiles escolares

Álbum oficial Panini del Mundial 2026

La cadena asegura que algunos productos podrían agotarse antes del inicio del torneo debido a la alta demanda.

Por su parte, Corporación Favorita comercializa más de 25 productos oficiales de La Tri en Supermaxi y Megamaxi, entre ellos termos, cuadernos, textiles y artículos para el hogar.

Empresas ecuatorianas crean estrategias si Ecuador avanza de ronda

Las compañías también preparan planes especiales en caso de que Ecuador supere la fase de grupos.Las estrategias incluyen:

Nuevas promociones

Refuerzo de stock

Ediciones limitadas

Activaciones en tiendas

Campañas digitales en tiempo real

Las marcas esperan que cada triunfo de la Selección genere nuevos picos de consumo y aumente la rotación de productos licenciados.

Helados y calzado también aprovechan la fiebre mundialista

El fenómeno comercial no se limita a tecnología o juguetes.

Pingüino lanzó la edición limitada “La TRI”, inspirada en el clásico Sanduche de Pingüino, como parte de una alianza histórica con la Selección Ecuatoriana.

La marca espera alcanzar un crecimiento de ventas de doble dígito durante el Mundial.

En el sector industrial, Plasticaucho anunció el lanzamiento de Venus Sports, una nueva línea de calzado deportivo enfocada en running y fútbol, con ediciones especiales inspiradas en La Tri.

La empresa proyecta abastecer un mercado potencial de más de 16 millones de pares de zapatos deportivos.

Mundial 2026 mueve emociones y economía en Ecuador

La participación de Ecuador en el Mundial 2026 no solo despierta ilusión deportiva, sino también un importante impacto económico.

Expertos consideran que el torneo se ha convertido en uno de los principales motores de consumo del año, dinamizando empleo, comercio y estrategias de marketing en múltiples industrias.

Mientras crece la expectativa por el debut de La Tri, el comercio ecuatoriano ya juega su propio campeonato.

Calendario de Ecuador en el Mundial 2026

La Tri y sus figuras para la Copa del Mundo

Precios de televisores en Ecuador antes del Mundial

Empresas ecuatorianas que patrocinan a la Selección

Cómo impacta el Mundial en la economía ecuatoriana

Con información de – El Universo