Nuevos precios de la gasolina en Ecuador desde este martes 12 de mayo: extra y diésel suben hasta 14 centavos

Los conductores en Ecuador pagarán más por llenar el tanque desde este martes 12 de mayo de 2026. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) actualizó los precios de las gasolinas extra, ecopaís, súper y del diésel premium, valores que estarán vigentes hasta el próximo 11 de junio.

El incremento responde a la variación internacional del petróleo y al sistema de bandas que aplica el Gobierno para ciertos combustibles subsidiados.

¿Cuáles son los nuevos precios de las gasolinas en Ecuador?

Los nuevos valores establecidos para el público son los siguientes:

Gasolina extra y ecopaís: suben de $ 3,024 a $ 3,164 por galón.

Gasolina súper: pasa de $ 4,57 a $ 4,81 por galón.

Diésel premium: aumenta de $ 2,962 a $ 3,103 por galón.

Los precios empezarán a regir desde las 00:00 del martes 12 de mayo y se mantendrán hasta el 11 de junio.

La información fue confirmada por Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe).

Extra y diésel registran nuevas alzas por el sistema de bandas

Las gasolinas extra y ecopaís aumentaron $ 0,14 por galón frente a los valores vigentes hasta el 11 de mayo, mientras que el diésel premium subió $ 0,141.

Estos combustibles forman parte del sistema de estabilización de precios, conocido como sistema de bandas, que toma como referencia el comportamiento internacional del petróleo.

Este mecanismo establece límites para evitar variaciones bruscas en el mercado interno:

El precio puede subir hasta un máximo del 5 % mensual.

El precio puede bajar hasta un 10 %.

En algunos períodos, el Estado mantiene un margen de subsidio para amortiguar el impacto en los consumidores.

¿Por qué suben los combustibles en Ecuador?

El incremento en los precios está relacionado con el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales.

Durante los últimos meses, el valor del crudo ha mostrado alta volatilidad debido a tensiones geopolíticas y conflictos en Medio Oriente, llegando a superar los $ 80, $ 90 e incluso más de $ 100 por barril en determinados momentos.

Cuando el petróleo sube en el mercado global, Ecuador también refleja ese impacto en el costo de las gasolinas y el diésel.

La gasolina súper mantiene precio libre

A diferencia de la extra, ecopaís y diésel, la gasolina súper no se rige por el sistema de bandas ni recibe subsidios estatales.

Por esa razón, su precio se ajusta de manera más directa al comportamiento internacional de los derivados del petróleo, lo que explica el incremento de $ 0,24 por galón para este nuevo período.

ARCH realiza la actualización mensual de precios

La actualización mensual de los combustibles está a cargo de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), entidad que cada mes revisa las variaciones internacionales para establecer los nuevos precios al consumidor.

El anuncio llega en un contexto de preocupación ciudadana por el impacto que el aumento de los combustibles puede generar en el transporte, alimentos y servicios.

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Con información de – El Universo