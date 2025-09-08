Israel destruye tercer edifico de gran altura en Gaza

Desde el viernes que el ejército israelí está derribando los edificios más altos de la principal ciudad de Franja de Gaza.

El ejército de Israel bombardeó y derrumbó este domingo (07.09.2025) otro gran edificio en la Ciudad de Gaza, el tercero en tres días, poco después de haber hecho pública una nueva orden de evacuación forzosa contra este inmueble y viviendas aledañas.

«Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron un rascacielos utilizado por la organización terrorista Hamás en la zona de la Ciudad de Gaza», detalló un comunicado castrense, sin dar pruebas que acrediten dicha acusación. Según el mismo texto, Hamás había colocado «numerosos explosivos» con la intención de dañar a las tropas cerca del edificio bombardeado, identificado como torre Ruya.

En imágenes enviadas desde Gaza y compartidas en X, se ve una gran humareda acompañada de explosiones, y el derrumbe de un edificio de al menos seis plantas.

Ayer, el ejército israelí destruyó la torre Susi tras lanzar papeles advirtiendo a la población que huyeran al sur, y el viernes derribaron la torre Mushtaha, en el barrio de Rimal, tras explosionar la base de este rascacielos.

El Ejército alega que estos edificios son usados por Hamás, grupo considerado terrorista por numerosos países como los miembros de la Unión Europea y Estados Unidos, como puntos de observación.

Confirmado.net – DW