Urgente!

China se mantiene como mayor socio comercial de la ASEAN durante 16 años consecutivos
Israel destruye tercer edifico de gran altura en Gaza
Respuesta a acciones ilegales de Occidente: el BRICS celebra una cumbre online 
Venezuela reforzará presencia militar en estados caribeños
September 9, 2025

China se mantiene como mayor socio comercial de la ASEAN durante 16 años consecutivos

  • septiembre 8, 2025
  • 0
  • 47
  • 1 Min Read

BEIJING, China ha sido el mayor socio comercial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, siglas en inglés) durante 16 años consecutivos, destacó hoy lunes Yan Dong, viceministro de Comercio chino.

El comercio entre China y la ASEAN alcanzó los 597.000 millones de dólares en los primeros siete meses de este año, lo que representa un aumento del 8,2 por ciento interanual y equivale al 16,7 por ciento del comercio exterior total de China durante el mismo período, de acuerdo con Yan.

Hasta finales de julio, la inversión bilateral acumulada superó los 450.000 millones de dólares, precisó el funcionario.

Mientras tanto, las empresas chinas han estado activas en la contratación de proyectos de infraestructura en los países de la ASEAN, con un volumen acumulado de negocios de 480.000 millones de dólares hasta finales de julio.

Yan hizo estas declaraciones en una rueda de prensa sobre la 22ª Exposición China-ASEAN. Programada para realizarse del 17 al 21 de septiembre, la feria tendrá como sede a la ciudad de Nanning, capital de la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, en el sur de China. 

Con información de Xinhua

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020