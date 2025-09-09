China se mantiene como mayor socio comercial de la ASEAN durante 16 años consecutivos

BEIJING, China ha sido el mayor socio comercial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, siglas en inglés) durante 16 años consecutivos, destacó hoy lunes Yan Dong, viceministro de Comercio chino.

El comercio entre China y la ASEAN alcanzó los 597.000 millones de dólares en los primeros siete meses de este año, lo que representa un aumento del 8,2 por ciento interanual y equivale al 16,7 por ciento del comercio exterior total de China durante el mismo período, de acuerdo con Yan.

Hasta finales de julio, la inversión bilateral acumulada superó los 450.000 millones de dólares, precisó el funcionario.

Mientras tanto, las empresas chinas han estado activas en la contratación de proyectos de infraestructura en los países de la ASEAN, con un volumen acumulado de negocios de 480.000 millones de dólares hasta finales de julio.

Yan hizo estas declaraciones en una rueda de prensa sobre la 22ª Exposición China-ASEAN. Programada para realizarse del 17 al 21 de septiembre, la feria tendrá como sede a la ciudad de Nanning, capital de la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, en el sur de China.

Con información de Xinhua