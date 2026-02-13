Equipo chino establece un nuevo récord en velocidad de impresión 3D 

BEIJING, Un equipo de investigadores chinos ha desarrollado una nueva tecnología de impresión 3D de alta velocidad capaz de imprimir objetos complejos a escala milimétrica con alta resolución en tan solo 0,6 segundos, con lo cual ha establecido un nuevo récord de velocidad, según un estudio del que da cuenta un artículo publicado ayer jueves en la revista Nature.

Como una herramienta esencial para la investigación científica y la fabricación industrial, la impresión 3D ha enfrentado durante mucho tiempo el reto de equilibrar velocidad y precisión.

Imprimir a escala milimétrica con alta resolución suele tardar decenas de minutos o incluso horas, lo que dificulta satisfacer las demandas de la investigación científica y la producción.

Dai Qionghai, académico de la Academia de Ingeniería de China, dirigió un equipo de la Universidad Tsinghua centrado en la óptica computacional, el cual descubrió que esta óptica no solo puede capturar información del campo de luz, sino también manipular campos de luz holográficos de alta dimensión para construir entidades tridimensionales, lo que ofrece un enfoque novedoso en el mejoramiento de la impresión 3D.

Tras cinco años de investigación, el equipo superó una serie de desafíos, entre ellos la modulación de alta velocidad de campos de luz multiperspectivas, y consiguió finalmente desarrollar la tecnología de impresión 3D de síntesis digital inconexa con campos de luz holográficos (DISH).

Los experimentos demuestran que esta tecnología puede completar la fabricación de estructuras complejas a escala milimétrica en tan solo 0,6 segundos.

De tal modo, se logra un tamaño mínimo de estructura imprimible de 12 micrómetros y una velocidad de impresión de hasta 333 milímetros cúbicos por segundo.

Según Wu Jiamin, uno de los autores correspondientes al artículo, la tecnología DISH supera las limitaciones de velocidad de los métodos de escaneo punto por punto o capa por capa, y permite una proyección precisa de distribuciones complejas de intensidad de luz 3D en un tiempo extremadamente corto, para alcanzar así una rápida impresión de los objetos.

Otra de sus ventajas es que requiere un contenedor de impresión mínimo, pues solo necesita una superficie óptica plana, sin un diseño estructural especial.

Además, el contenedor permanece estático durante todo el proceso, sin necesidad de realizar movimientos relativos de alta precisión con la sonda, como sucede con los métodos tradicionales.

De acuerdo con Dai, la tecnología DISH podría usarse en la producción en masa de microcomponentes, como dispositivos de computación fotónica y módulos de cámara para teléfonos móviles, al igual que en piezas con ángulos agudos y superficies curvas complejas.

En el futuro, podría ampliar sus aplicaciones a escenarios complejos, entre ellos la electrónica flexible, los microrrobots y los modelos de tejidos de alta resolución, agregados.

