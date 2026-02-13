Ecuador reportó en 2025 record de 18,3 por ciento en exportaciones no petroleras

El Gobierno de Ecuador reportó en 2025 un récord «histórico» del 18,3 por ciento en las exportaciones nacionales no petroleras en 2025, equivalente a más de 29.000 millones de dólares, informó este jueves el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

«Ecuador cerró el año 2025 con un récord histórico en exportaciones no petroleras, consolidando su posición como un actor competitivo en el comercio internacional y reafirmando la fortaleza de su oferta exportable», señaló la cartera en un comunicado de prensa.

El reporte precisa que entre enero y diciembre de 2025, las exportaciones no petroleras alcanzaron 29.402 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 18,3 por ciento en comparación con 2024, equivalente a 4.553 millones de dólares adicionales.

Según las estadísticas oficiales, durante el año pasado cinco productos concentraron una parte significativa del valor exportado, resaltando el camarón con 8.401 millones de dólares (20 por ciento más); cacao con 4.184 millones de dólares (24,8 por ciento) y en el banano la cifra alcanzó 4.063 millones de dólares (11 por ciento).

Los enlatados de pescado alcanzaron 1.848 millones de dólares (10,3 por ciento más) y en concentrados de plomo y cobre, se exportó por 1.727 millones de dólares, lo que significó un 48,3 por ciento de incremento.

El ente gubernamental anotó que estos datos significan una consolidación de los sectores tradicionales de exportación, impulsada por una mayor demanda internacional, mejoras en competitividad, valor agregado y una estrategia comercial orientada a mercados clave.

En 2025, los principales destinos de las exportaciones no petroleras fueron Unión Europea, Estados Unidos, China, Rusia y Colombia.

A la Unión Europea se exportaron 7.237 millones de dólares, a Estados Unidos 6570 millones, a China 5.920 millones de dólares, a Rusia 1044 millones de dólares y a Colombia un valor de 868 millones de dólares.

El crecimiento de exportaciones en los últimos tres años se evidencia en la cifra de exportaciones de 2023, cuando subieron en 5,2 por ciento, en 2024 la cifra fue de 12,1 por ciento y en 2025, el aumento de ventas de productos ecuatorianos al exterior fue de 18,3 por ciento.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones indicó que estos datos reflejan una balanza comercial no petrolera positiva para el país, de 5.032 millones de dólares en 2025, con un crecimiento anual de 35,4 por ciento, lo que evidencia la solidez del sector externo no petrolero y su aporte al ingreso de divisas para la economía nacional.

