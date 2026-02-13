Urgente!

February 13, 2026

La Fiscalía brasileña abre una investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) –

La Fiscalía Federal de Brasil ha abierto una investigación sobre una posible conexión en el país de la red de operaciones del empresario y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

La apertura de la investigación tiene lugar tras la revelación, en la última remesa de documentos desclasificados del fallecido millonario, que Epstein tenía un Número de Identificación Fiscal (NIF) brasileño, que un socio se puso en contacto con él para intentar comprar una revista de moda en el país y que una mujer brasileña fue captada en el estado de Río Grande del Norte, posiblemente para realizar actos sexuales con o a las órdenes de Epstein en Estados Unidos.

Los documentos revelan la existencia de otra mujer, también brasileña, que habría ejercido como contacto de Epstein y se trataría de su contacto principal en el país para levantar una red de tráfico de mujeres.

La apertura de la investigación ha tenido lugar precisamente a raíz de una denuncia presentada en este estado. En su comunicado a los medios brasileños, la Fiscalía no proporciona más detalles «dada la sensibilidad de la cuestión y por la necesidad de proteger a las víctimas» y el caso se encuentra ya en manos de la unidad especializada contra el tráfico de personas, la UNTC, en Brasilia.

Con información de Europa Press

