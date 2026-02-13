Urgente!

Este es el estado de vías antes del feriado de carnaval

Si usted viajará por carretera este viernes, asegúrese de revisar la información antes de su salida. 

El feriado de carnaval del 2026 tendrá lugar el próximo lunes 16 y martes 17 de febrero. Sin embargo, los ecuatorianos se apuntan a celebrar desde el sábado 14 y domingo 15.

Durante estos cuatro días de asueto, muchas familias deciden viajar a balnearios cercanos o a provincias más lejanas para conocer nuevos lugares.

En su sitio web, el ECU911 informó sobre el estado de las vías en Ecuador este viernes 13 de febrero, para que los viajeros tomen en consideración antes de emprender la marcha.

ProvinciaVíaEstadoObservaciones
AZUAYCUMBE – LA JARATAPARCIALMENTE HABILITADAPARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR LA RAMADA.
AZUAYCUENCA – CHORDELEG – SÍGSIG- GUALAQUIZAPARCIALMENTE HABILITADAPARCIALMENTE HABILITADA SECTOR EL CALVARIO.
AZUAYCUENCA – GUARUMALES – MÉNDEZ – MACASPARCIALMENTE HABILITADAPARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR SACRE, KM 61. CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN LOS KM 44, 105 Y 107.
AZUAYCUENCA – MOLLETURO – NARANJALPARCIALMENTE HABILITADAPARCIALMENTE HABILITADA EN LOS KM 53, 71, 75, 91 Y 96. CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN LOS KM 57, 85, 88, 90, 92, 93, 94, 99 Y 105.
AZUAYCUENCA – GIRÓN -PASAJE – MACHALAPARCIALMENTE HABILITADAPARCIALMENTE HABILITADA EN LOS KM 50, 66, 112, 114, 118. CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN LOS KM 72, 75, 80 Y 123.
AZUAYCUENCA-CAÑAR-ALAUSÍPARCIALMENTE HABILITADAPARCIALMENTE HABILITADA SECTOR EL ROCÍO.
COTOPAXIZUMBAHUA – LATACUNGAPARCIALMENTE HABILITADAPOR HUNDIMIENTO EN EL SECTOR SARAUGSHA, DONDE SE HABILITÓ UNA VARIANTE / / PARROQUIA TINGO SECTOR TACAJALO KM 106 -79 -84 -85 DESLIZAMIENTO TALUD INTERIOR.
COTOPAXILATACUNGA – PUJILÍPARCIALMENTE HABILITADAPARROQUIA TINGO SECTOR TACAJALO KM 106 -79 -84 -85 DESLIZAMIENTO TALUD INTERIOR.
CHIMBORAZORIOBAMBA – CEBADAS – MACASPARCIALMENTE HABILITADAA CAUSA DE UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR DE GUALIÑAG PERTECIENTE A LA PARROQUIA DE CEBADAS.
CHIMBORAZORIOBAMBA – CUENCAPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO DE TIERRA SECTOR LAS ANTENAS CANTON ALAUSÍ.
EL OROSARACAY-BALSASPARCIALMENTE HABILITADAHABILITADO UN CARRIL A LA ALTURA DEL RESTAURANTE DON PEPE.
EL OROBALSAS-RÍO PINDOPARCIALMENTE HABILITADASOCAVAMIENTO Y DESLIZAMIENTO A LA ALTURA DE SITIO GUERRAS.
EL OROSARACAY-PIÑASPARCIALMENTE HABILITADASOLO UN CARRIL HABILITADO A LA ALTURA DEL SECTOR MONOS.
ESMERALDASE15 LÍMITES ENTRE ESMERALDAS – RIOVERDEPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO DE TIERRA POR LAS FUERTES LLUVIAS – PRECAUCIÓN.
ESMERALDASVÍA QUININDE – ESMERALDAS – SECTOR EL ACHIOTEPARCIALMENTE HABILITADAPOR TRABAJOS EN LA VÍA A LA ALTURA DEL BASURERO MUNICIPAL HAY CONGESTIÓN VEHICULAR A LA ALTURA DE PORTILLA. TRABAJOS DE LOS 37 PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA E20.
IMBABURASALINAS-LA CAROLINA-LITA E10PARCIALMENTE HABILITADAPARCIALMENTE HABILITADA A LA ALTURA DE CACHACO POR UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA.
LOJAVÍA GONZANAMÁ – CARIAMANGAPARCIALMENTE HABILITADASECTOR CHIRIGUALA / VÍA EN RIESGO DE COLAPSAR. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.
LOJAVÍA CARIAMANGA – ESPÍNDOLAPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO DE TIERRA, SOCAVÓN DE CONSIDERACIÓN / SECTOR SAN ANTONIO – MACAICANZA / PASO PROVISIONAL A UN COSTADO DE LA VÍA PRINCIPAL.
LOJACHAGUARPAMBA – VÍA A LA COSTAPARCIALMENTE HABILITADASECTOR EL DOBLADO / MAQUINARIA SE ENCUENTRA EN EL LUGAR.
LOJAVÍA ALAMOR – ARENILLASPARCIALMENTE HABILITADASECTOR: COCHURCHO / HUNDIMIENTO DE CALZADA / COORDINACIÓN PARA DAR RESPUESTA.
LOJAVÍA LOJA – MALACATOSPARCIALMENTE HABILITADASECTOR NANGORA / CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.
LOJAVÍA EL EMPALME – MACARÁPARCIALMENTE HABILITADAPARROQUIA LARAMA /SECTOR CEDRAL.
LOJAVÍA CELICA – ALAMORPARCIALMENTE HABILITADASECTOR EL DULCE.
LOJAVÍA CELICA – ALAMOR – EL EMPALMEPARCIALMENTE HABILITADAPASO RESTRINGIDO PARA TRANSPORTE PESADO DEBIDO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COE CANTONAL DE CELICA, CONSIDERANDO LAS EMERGENCIAS QUE HAN AFECTADO EL ÁREA URBANA DEL CANTÓN. VÍAS ALTERNAS: – DESDE LOJA HACIA LA COSTA Y VICEVERSA, TRAMO EL EMPALME – MACARÁ – SAUCILLO – SABANILLA – PINDAL – “YE” DE BALZONES – ARENILLAS: PARCIALMENTE HABILITADA / VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA.
LOJALOJA – SARAGUROPARCIALMENTE HABILITADASECTOR CENEN A LA ALTURA DEL KM 13 / HUNDIMIENTO DE CALZADA / EN COORDINACIÓN.
LOJACATAMAYO – SAN PEDRO – LAS CHINCHAS – VÍA A LA COSTACERRADASECTORES SAN PEDRO DE LA BENDITA / SAN VICENTE / LAS CHINCHAS / MAQUINARIA AVANZANDO AL LUGAR.
LOJASAN PEDRO DE LA BENDITA – EL CISNEPARCIALMENTE HABILITADAPARROQUIA EL CISNE / EN EL INGRESO A LA PARROQUIA: DESLIZAMIENTO DE TIERRA / MAQUINARIA EN COORDINACIÓN.
LOJAVÍA LAS CHINCHAS – SAN PEDRO DE LA BENDITAPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO QUE CUBRE PARCIALMENTE LA VÍA / SE COORDINA MAQUINARIA.
LOS RÍOSQUEVEDO SECTOR LA VARIANTE – ANILLO VIALCERRADAANILLO VIAL CERRADO POR DERRUMBES.
MANABÍJIPIJAPA – LÍMITE PROVINCIAL MANABÍ/GUAYAS (LA CADENA)PARCIALMENTE HABILITADAAFECTACIÓN PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VÍA PAJÁN -CASCOL (SITIO CAÑITA) POR HUNDIMIENTO DE VÍA.
MANABÍCANUTO – CALCETAPARCIALMENTE HABILITADASOCAVÓN A LA ALTURA DE CANUTO.
MANABÍSAN JOSÉ DE CHAMANGA – PEDERNALESPARCIALMENTE HABILITADAPARCIALMENTE HABILITADA POR SOCAVÓN CON LAS RESPECTIVAS SEÑALÉTICAS.
MANABÍROCAFUERTE – TOSAGUAPARCIALMENTE HABILITADASOCAVÓN EN EL KM 187, HABILITADO UN CARRIL Y MEDIO.
MANABÍTOSAGUA – BAHÍAPARCIALMENTE HABILITADAPARCIALMENTE HABILITADA A LA ALTURA DEL KM 5, SECTOR VERDÚN.
MORONA SANTIAGOY DE PATUCA – TIWINTZAPARCIALMENTE HABILITADACON PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR EL CHURRO (COLONOS) (PATUCA) Y SHAIME.
MORONA SANTIAGOMÉNDEZ – GUARUMALES-CUENCAPARCIALMENTE HABILITADAPRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO SECTOR EL COPAL // PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 58 SECTOR OSORANCHO, KM 61 SECTOR SANTA ROSA, KM 68 SECTOR CHALACAY, KM 86+500 SECTOR LA HERMITA, SECTOR SAN PABLO, SECTOR CHAULLAYACU, KM 107 SECTOR QUEBRADA GUAYAQUIL (JURISDICCIÓN AZUAY).
MORONA SANTIAGOMACAS – RIOBAMBAPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO DE ROCAS CERCA AL SECTOR DE LAS LAGUNAS. DESLIZAMIENTOS ACTIVOS DE TIERRA SECTOR EL TIGRILLO KM 95 Y 100.
MORONA SANTIAGOLIMÓN – SAN JUAN BOSCOPARCIALMENTE HABILITADAPRECAUCIÓN. DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN EL SECTOR PAXI.
MORONA SANTIAGOLIMÓN – GUALACEOPARCIALMENTE HABILITADAPRECAUCIÓN. DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR 7 PALMOS.
MORONA SANTIAGOGUALAQUIZA – CHIGUINDA – SÍGSIG – CUENCAPARCIALMENTE HABILITADACON PRECAUCIÓN. DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR GALLO CANTANA (CHIGUINDA).
MORONA SANTIAGOSAN JUAN BOSCO – GUALAQUIZAPARCIALMENTE HABILITADACON PRECAUCIÓN. DESLIZAMIENTO ACTIVO Y PELIGRO DE MATERIAL DE RÍO SOBRE LA CALZADA.
MORONA SANTIAGOTIWINTZA – SAN JOSÉ DE MORONAPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO SECTOR SHAIME.
MORONA SANTIAGOBELLA UNIÓN – LIMÓNPARCIALMENTE HABILITADAPRECAUCIÓN. DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR YANANAS.
NAPOTENA – PUYOPARCIALMENTE HABILITADATRABAJOS SOBRE EL PUENTE NUEVO DE PUERTO NAPO.
NAPOSAN LUIS- TÍNELES DE LA HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR KM 105CERRADACERRADA POR PÉRDIDA DE MESA VIAL.
NAPOPUERTO NAPO – AHUANOPARCIALMENTE HABILITADATRABAJOS SOBRE EL PUENTE NUEVO DE PUERTO NAPO.
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASVÍA VALLE HERMOSO – CRISTÓBAL COLÓN – LOS BANCOSHABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULARPASO VEHICULAR CONTROLADO CON RESTRICCIÓN PARA CARROS EXTRAPESADOS – PUENTE EN MAL ESTADO.
SUCUMBÍOSLAGO AGRIO-EL REVENTADORPARCIALMENTE HABILITADA_
SUCUMBÍOSVÍA INTEROCEÁNICA – LA BONITA – EL PLAYÓNPARCIALMENTE HABILITADAMANTENIMIENTO DE LA VÍA EN VARIOS SECTORES: EL PALMAR, LA CASCADA VELO DE NOVIA, LA BONITA, EL PLAYÓN…
ZAMORA CHINCHIPEVÍA PAQUISHA – BELLAVISTACERRADAVÍA PAQUISHA – BELLAVISTA / COLAPSO DEL PUENTE, VÍA DE SEGUNDO ORDEN.

La información puede actualizarse durante los siguientes días, así que se recomienda a los ciudadanos revisar los datos en la fecha más cercana a su viaje, e informarse por los canales oficiales.

Confirmado.net – El Universo

