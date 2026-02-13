Este es el estado de vías antes del feriado de carnaval

Si usted viajará por carretera este viernes, asegúrese de revisar la información antes de su salida.
El feriado de carnaval del 2026 tendrá lugar el próximo lunes 16 y martes 17 de febrero. Sin embargo, los ecuatorianos se apuntan a celebrar desde el sábado 14 y domingo 15.
Durante estos cuatro días de asueto, muchas familias deciden viajar a balnearios cercanos o a provincias más lejanas para conocer nuevos lugares.
En su sitio web, el ECU911 informó sobre el estado de las vías en Ecuador este viernes 13 de febrero, para que los viajeros tomen en consideración antes de emprender la marcha.
|Provincia
|Vía
|Estado
|Observaciones
|AZUAY
|CUMBE – LA JARATA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR LA RAMADA.
|AZUAY
|CUENCA – CHORDELEG – SÍGSIG- GUALAQUIZA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARCIALMENTE HABILITADA SECTOR EL CALVARIO.
|AZUAY
|CUENCA – GUARUMALES – MÉNDEZ – MACAS
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR SACRE, KM 61. CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN LOS KM 44, 105 Y 107.
|AZUAY
|CUENCA – MOLLETURO – NARANJAL
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARCIALMENTE HABILITADA EN LOS KM 53, 71, 75, 91 Y 96. CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN LOS KM 57, 85, 88, 90, 92, 93, 94, 99 Y 105.
|AZUAY
|CUENCA – GIRÓN -PASAJE – MACHALA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARCIALMENTE HABILITADA EN LOS KM 50, 66, 112, 114, 118. CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN LOS KM 72, 75, 80 Y 123.
|AZUAY
|CUENCA-CAÑAR-ALAUSÍ
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARCIALMENTE HABILITADA SECTOR EL ROCÍO.
|COTOPAXI
|ZUMBAHUA – LATACUNGA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|POR HUNDIMIENTO EN EL SECTOR SARAUGSHA, DONDE SE HABILITÓ UNA VARIANTE / / PARROQUIA TINGO SECTOR TACAJALO KM 106 -79 -84 -85 DESLIZAMIENTO TALUD INTERIOR.
|COTOPAXI
|LATACUNGA – PUJILÍ
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARROQUIA TINGO SECTOR TACAJALO KM 106 -79 -84 -85 DESLIZAMIENTO TALUD INTERIOR.
|CHIMBORAZO
|RIOBAMBA – CEBADAS – MACAS
|PARCIALMENTE HABILITADA
|A CAUSA DE UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR DE GUALIÑAG PERTECIENTE A LA PARROQUIA DE CEBADAS.
|CHIMBORAZO
|RIOBAMBA – CUENCA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO DE TIERRA SECTOR LAS ANTENAS CANTON ALAUSÍ.
|EL ORO
|SARACAY-BALSAS
|PARCIALMENTE HABILITADA
|HABILITADO UN CARRIL A LA ALTURA DEL RESTAURANTE DON PEPE.
|EL ORO
|BALSAS-RÍO PINDO
|PARCIALMENTE HABILITADA
|SOCAVAMIENTO Y DESLIZAMIENTO A LA ALTURA DE SITIO GUERRAS.
|EL ORO
|SARACAY-PIÑAS
|PARCIALMENTE HABILITADA
|SOLO UN CARRIL HABILITADO A LA ALTURA DEL SECTOR MONOS.
|ESMERALDAS
|E15 LÍMITES ENTRE ESMERALDAS – RIOVERDE
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO DE TIERRA POR LAS FUERTES LLUVIAS – PRECAUCIÓN.
|ESMERALDAS
|VÍA QUININDE – ESMERALDAS – SECTOR EL ACHIOTE
|PARCIALMENTE HABILITADA
|POR TRABAJOS EN LA VÍA A LA ALTURA DEL BASURERO MUNICIPAL HAY CONGESTIÓN VEHICULAR A LA ALTURA DE PORTILLA. TRABAJOS DE LOS 37 PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA E20.
|IMBABURA
|SALINAS-LA CAROLINA-LITA E10
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARCIALMENTE HABILITADA A LA ALTURA DE CACHACO POR UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA.
|LOJA
|VÍA GONZANAMÁ – CARIAMANGA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|SECTOR CHIRIGUALA / VÍA EN RIESGO DE COLAPSAR. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.
|LOJA
|VÍA CARIAMANGA – ESPÍNDOLA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO DE TIERRA, SOCAVÓN DE CONSIDERACIÓN / SECTOR SAN ANTONIO – MACAICANZA / PASO PROVISIONAL A UN COSTADO DE LA VÍA PRINCIPAL.
|LOJA
|CHAGUARPAMBA – VÍA A LA COSTA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|SECTOR EL DOBLADO / MAQUINARIA SE ENCUENTRA EN EL LUGAR.
|LOJA
|VÍA ALAMOR – ARENILLAS
|PARCIALMENTE HABILITADA
|SECTOR: COCHURCHO / HUNDIMIENTO DE CALZADA / COORDINACIÓN PARA DAR RESPUESTA.
|LOJA
|VÍA LOJA – MALACATOS
|PARCIALMENTE HABILITADA
|SECTOR NANGORA / CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.
|LOJA
|VÍA EL EMPALME – MACARÁ
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARROQUIA LARAMA /SECTOR CEDRAL.
|LOJA
|VÍA CELICA – ALAMOR
|PARCIALMENTE HABILITADA
|SECTOR EL DULCE.
|LOJA
|VÍA CELICA – ALAMOR – EL EMPALME
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PASO RESTRINGIDO PARA TRANSPORTE PESADO DEBIDO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COE CANTONAL DE CELICA, CONSIDERANDO LAS EMERGENCIAS QUE HAN AFECTADO EL ÁREA URBANA DEL CANTÓN. VÍAS ALTERNAS: – DESDE LOJA HACIA LA COSTA Y VICEVERSA, TRAMO EL EMPALME – MACARÁ – SAUCILLO – SABANILLA – PINDAL – “YE” DE BALZONES – ARENILLAS: PARCIALMENTE HABILITADA / VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA.
|LOJA
|LOJA – SARAGURO
|PARCIALMENTE HABILITADA
|SECTOR CENEN A LA ALTURA DEL KM 13 / HUNDIMIENTO DE CALZADA / EN COORDINACIÓN.
|LOJA
|CATAMAYO – SAN PEDRO – LAS CHINCHAS – VÍA A LA COSTA
|CERRADA
|SECTORES SAN PEDRO DE LA BENDITA / SAN VICENTE / LAS CHINCHAS / MAQUINARIA AVANZANDO AL LUGAR.
|LOJA
|SAN PEDRO DE LA BENDITA – EL CISNE
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARROQUIA EL CISNE / EN EL INGRESO A LA PARROQUIA: DESLIZAMIENTO DE TIERRA / MAQUINARIA EN COORDINACIÓN.
|LOJA
|VÍA LAS CHINCHAS – SAN PEDRO DE LA BENDITA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO QUE CUBRE PARCIALMENTE LA VÍA / SE COORDINA MAQUINARIA.
|LOS RÍOS
|QUEVEDO SECTOR LA VARIANTE – ANILLO VIAL
|CERRADA
|ANILLO VIAL CERRADO POR DERRUMBES.
|MANABÍ
|JIPIJAPA – LÍMITE PROVINCIAL MANABÍ/GUAYAS (LA CADENA)
|PARCIALMENTE HABILITADA
|AFECTACIÓN PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VÍA PAJÁN -CASCOL (SITIO CAÑITA) POR HUNDIMIENTO DE VÍA.
|MANABÍ
|CANUTO – CALCETA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|SOCAVÓN A LA ALTURA DE CANUTO.
|MANABÍ
|SAN JOSÉ DE CHAMANGA – PEDERNALES
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARCIALMENTE HABILITADA POR SOCAVÓN CON LAS RESPECTIVAS SEÑALÉTICAS.
|MANABÍ
|ROCAFUERTE – TOSAGUA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|SOCAVÓN EN EL KM 187, HABILITADO UN CARRIL Y MEDIO.
|MANABÍ
|TOSAGUA – BAHÍA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARCIALMENTE HABILITADA A LA ALTURA DEL KM 5, SECTOR VERDÚN.
|MORONA SANTIAGO
|Y DE PATUCA – TIWINTZA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|CON PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR EL CHURRO (COLONOS) (PATUCA) Y SHAIME.
|MORONA SANTIAGO
|MÉNDEZ – GUARUMALES-CUENCA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO SECTOR EL COPAL // PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 58 SECTOR OSORANCHO, KM 61 SECTOR SANTA ROSA, KM 68 SECTOR CHALACAY, KM 86+500 SECTOR LA HERMITA, SECTOR SAN PABLO, SECTOR CHAULLAYACU, KM 107 SECTOR QUEBRADA GUAYAQUIL (JURISDICCIÓN AZUAY).
|MORONA SANTIAGO
|MACAS – RIOBAMBA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO DE ROCAS CERCA AL SECTOR DE LAS LAGUNAS. DESLIZAMIENTOS ACTIVOS DE TIERRA SECTOR EL TIGRILLO KM 95 Y 100.
|MORONA SANTIAGO
|LIMÓN – SAN JUAN BOSCO
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PRECAUCIÓN. DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN EL SECTOR PAXI.
|MORONA SANTIAGO
|LIMÓN – GUALACEO
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PRECAUCIÓN. DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR 7 PALMOS.
|MORONA SANTIAGO
|GUALAQUIZA – CHIGUINDA – SÍGSIG – CUENCA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|CON PRECAUCIÓN. DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR GALLO CANTANA (CHIGUINDA).
|MORONA SANTIAGO
|SAN JUAN BOSCO – GUALAQUIZA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|CON PRECAUCIÓN. DESLIZAMIENTO ACTIVO Y PELIGRO DE MATERIAL DE RÍO SOBRE LA CALZADA.
|MORONA SANTIAGO
|TIWINTZA – SAN JOSÉ DE MORONA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO SECTOR SHAIME.
|MORONA SANTIAGO
|BELLA UNIÓN – LIMÓN
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PRECAUCIÓN. DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR YANANAS.
|NAPO
|TENA – PUYO
|PARCIALMENTE HABILITADA
|TRABAJOS SOBRE EL PUENTE NUEVO DE PUERTO NAPO.
|NAPO
|SAN LUIS- TÍNELES DE LA HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR KM 105
|CERRADA
|CERRADA POR PÉRDIDA DE MESA VIAL.
|NAPO
|PUERTO NAPO – AHUANO
|PARCIALMENTE HABILITADA
|TRABAJOS SOBRE EL PUENTE NUEVO DE PUERTO NAPO.
|SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
|VÍA VALLE HERMOSO – CRISTÓBAL COLÓN – LOS BANCOS
|HABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR
|PASO VEHICULAR CONTROLADO CON RESTRICCIÓN PARA CARROS EXTRAPESADOS – PUENTE EN MAL ESTADO.
|SUCUMBÍOS
|LAGO AGRIO-EL REVENTADOR
|PARCIALMENTE HABILITADA
|_
|SUCUMBÍOS
|VÍA INTEROCEÁNICA – LA BONITA – EL PLAYÓN
|PARCIALMENTE HABILITADA
|MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN VARIOS SECTORES: EL PALMAR, LA CASCADA VELO DE NOVIA, LA BONITA, EL PLAYÓN…
|ZAMORA CHINCHIPE
|VÍA PAQUISHA – BELLAVISTA
|CERRADA
|VÍA PAQUISHA – BELLAVISTA / COLAPSO DEL PUENTE, VÍA DE SEGUNDO ORDEN.
La información puede actualizarse durante los siguientes días, así que se recomienda a los ciudadanos revisar los datos en la fecha más cercana a su viaje, e informarse por los canales oficiales.
