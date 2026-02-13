Mario Godoy al borde de la destitución tras informe de Fiscalización

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recomendó el enjuiciamiento político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presunta inoperancia y supuestas interferencias en la Función Judicial. El borrador del informe será debatido y votado la noche de este 13 de febrero.

Comisión recomienda enjuiciamiento político

La Comisión de Fiscalización aprobó en borrador el informe que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional iniciar el juicio político contra el titular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

El documento argumenta “manifiesta inoperancia en el ejercicio de sus funciones” y presuntas interferencias en procesos judiciales, especialmente en relación con el caso del juez anticorrupción Carlos Serrano.

La sesión para conocer y votar el informe está convocada para las 20:30. De aprobarse, será remitido al Pleno legislativo para su debate y eventual votación.

Acusaciones de presiones e intromisión judicial

Los asambleístas proponentes, de la bancada Revolución Ciudadana, sostienen que el presidente del Consejo de la Judicatura habría ejercido presiones sobre jueces, incurrido en presunto conflicto de intereses y omitido funciones propias del cargo.

En el informe se mencionan actuaciones vinculadas al juez anticorrupción Carlos Serrano, quien compareció de forma telemática durante la fase de sustanciación y aseguró que su vida corre peligro tras fallar en contra del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

Los interpelantes sostienen que estos hechos evidenciarían una posible intromisión política en la administración de justicia.

¿Qué sigue en el proceso legislativo?

Una vez votado el informe en la Comisión, el documento será remitido a la Presidencia y a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, que deberán notificar oficialmente al funcionario y a los legisladores en un plazo de dos días.

Posteriormente, el presidente del Legislativo deberá incluir el tema en el orden del día del Pleno para su debate. De alcanzarse los votos necesarios, el funcionario podría ser censurado y destituido.

El proceso se produce en un contexto de alta tensión política y cuestionamientos sobre la independencia de la Función Judicial.

Reacciones políticas

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, interpelante en el juicio, celebró la recomendación de la Comisión.

Lo logramos, la presión ciudadana y la contundencia de las pruebas los obligó a recomendar la censura y destitución de Mario Godoy por sus graves vínculos para proteger a narcotraficantes, aunque la sombra de haberlo protegido perseguirá por siempre a los del oficialismo.



Sin… pic.twitter.com/k7aknYV1Fr — Viviana Veloz (@VivianaVelozEc) February 13, 2026

“Lo logramos, la presión ciudadana y la contundencia de las pruebas los obligó a recomendar la censura y destitución de Mario Godoy”, expresó, al tiempo que aseguró que la lucha por la independencia de la justicia continuará.

Veloz también cuestionó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social avance en la designación de un eventual reemplazo, lo que —según dijo— podría mantener la influencia del Ejecutivo en la Judicatura.

