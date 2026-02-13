Epstein conspiró para «derribar» al papa Francisco

Junto con Steve Bannon pretendían usar un documental como instrumento.

Nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU. señalan que Jeffrey Epstein, el fallecido financiero condenado por delitos sexuales, y Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, llegaron a barajar planes para golpear la figura del papa Francisco.

Franco Origlia / Gettyimages.ru

En mensajes de junio de 2019, Bannon deja entrever que Epstein sería productor ejecutivo de un documental —que finalmente nunca se rodó—, inspirado en el libro del periodista francés Frédéric Martel, ‘En el armario del Vaticano’.

Sobre ese proyecto, Bannon escribió: «Derribaremos a Francisco». «Los Clinton, Xi, Francisco, la UE… vamos, hermano», añadió en otro mensaje.

El libro de Martel, que examina el secretismo y la doble moral respecto a la homosexualidad en el Vaticano, provocó una fuerte reacción de sectores conservadores al afirmar, entre otras cosas, que el 80 % del clero vaticano sería homosexual, recoge Religion News Service.

El propio autor de la obra relató a ese medio que se reunió en varias ocasiones con Bannon, quien le dijo que «le encantó» el libro. Explicó que se vieron en París, en el ‘penthouse’ del Hotel Bristol, donde Bannon le propuso llevar el texto al cine. «Me dijo que le gustaría hacer una película sobre el libro», comentó, subrayando que se mostraba «muy entusiasmado».

No obstante, Martel señaló que nunca dio su visto bueno al proyecto ni recibió dinero de Bannon, ya que los derechos pertenecen a su editorial francesa. También aseguró que jamás tuvo relación alguna con Epstein.

Confirmado.net – RT