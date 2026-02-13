Julieta Venegas y Natalia Lafourcade cantan juntas 17 años después en un tema de regional mexicano

Las dos estrellas de la música latinoamericana han lanzado un nuevo dueto en ‘Tengo Que Contarte’ en el nuevo álbum de Venegas.

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade han estrenado este jueves Tengo Que Contarte, un tema en el que experimentan con el regional mexicano, un género que en años recientes ha conectado con nuevas generaciones de intérpretes y público. El dueto se desprende del álbum Norteña de Venegas, con el que busca rendir homenaje a sus raíces en Tijuana.

Los versos del sencillo exponen la conversación entre dos amigas, una que se encuentra en un momento de tristeza y dudas, mientras que la otra la consuela con sus propias experiencias y la promesa de hacerle compañía mientras atraviesa por su mala racha.

“Una amiga es aliento, alguien que nos escucha y que puede entender lo que hemos vivido. Es una canción sobre no siempre estar en el mejor lugar, cómo a veces necesitamos detenernos y tratar de explicarnos cómo seguir”, explicó Julieta Venegas en un comunicado.

Tengo Que Contarte es un diálogo artístico entre las dos intérpretes que destacan entre las voces más influyentes de la música latinoamericana y son las exponentes más importantes de México. Ambas han cosechado múltiples premios Grammy y Latin Grammy por sus proyectos musicales que —si bien parten de propuestas diferentes— han evolucionado en paralelo dentro de la industria.

“Estoy feliz de haber colaborado con mi adorada Natalia Lafourcade, hace mucho que nos conocemos. Es alguien a quien admiro y siento como una voz ideal para cantar juntas esta canción de amistad, de encuentro, y de cariño. Quería transmitir un espíritu de cantina, de estar en un lugar hablando sobre las verdades de la vida”, mencionó.

