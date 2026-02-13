Feriado de Carnaval: Los documentos obligatorios que la CTE te puede pedir en la carretera

Aumento de viajes por Carnaval activa controles de la CTE en carreteras.

El feriado de Carnaval es uno de los más concurridos del calendario en Ecuador. Cada año, miles de personas aprovechan los días libres para viajar hacia la Costa, la Sierra y la Amazonía, con especial afluencia a playas, balnearios y destinos turísticos del interior del país. Ante el aumento del flujo vehicular, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) refuerza los operativos de control en carreteras y ejes viales.

Durante los días de descanso, que incluyen el sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero, los agentes de tránsito están facultados para solicitar a los conductores la documentación obligatoria que acredita la circulación legal de los vehículos. El objetivo, según ha reiterado la entidad, es prevenir accidentes, reducir infracciones y garantizar viajes seguros durante el feriado.

Entre los documentos que la CTE puede requerir en carretera consta, en primer lugar, la licencia de conducir vigente, correspondiente al tipo de vehículo que se maneja.

También es obligatoria la matrícula vehicular actualizada, ya sea el padrón o el certificado de inscripción, que demuestre que el vehículo se encuentra habilitado para circular. A esto se suma el certificado de Revisión Técnica Vehicular (RTV), que acredita que el automotor aprobó la inspección mecánica y de gases contaminantes.

Otro documento que puede ser solicitado es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), en los casos en que aplique, el cual brinda cobertura básica en caso de siniestros viales. Además, aunque no es un documento exclusivo de tránsito, los agentes pueden requerir la cédula de identidad para fines de verificación y registro. (I)

Confirmado.net – El Universo