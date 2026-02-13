Colonia recibe a miles de turistas en comienzo del Carnaval

Colonia, 13 feb (dpa) – La ciudad de Colonia, en el oeste de Alemania, recibió hoy a miles de turistas con motivo del inicio de la tradicional fiesta de carnaval, pese a que la afluencia fue menor de lo esperado debido al mal tiempo.

«Basta con llevar el sol en el corazón, así todo sale bien incluso bajo la lluvia», contestó a la agencia de noticias alemana dpa el Príncipe del Carnaval, al ser preguntado sobre su receta para aguantar las malas condiciones metereológicas.

Las festividades, como manda la tradición, comenzaron de manera puntual a las 11:11 horas, también en otras ciudades de la región del Rin-Meno, como Düsseldorf, Bonn o Maguncia.

Preguntado por la cadena pública WDR, el alcalde de Düsseldorf, Stephan Keller, negó de manera jocosa cualquier responsabilidad política por el tiempo. «Pero creo que eso no empaña el ambiente», puntualizó sobre los festejos.

Con el «Carnaval de las Mujeres» dio inicio hoy oficialmente la temporada de carnaval en Alemania, incluso pese al mal tiempo. Foto: Federico Gambarini/dpa

El carnaval es un imán para la gente, sostuvo por su parte el alcalde de Colonia, Torsten Burmester. «Se trata de una gran fiesta que se organiza aquí y debemos garantizar que se celebre de forma segura», dijo.

El político socialdemócrata valoró el hecho de que muchas personas acudan a la ciudad con el ánimo de pasárselo bien, aunque llamó a la prudencia. «Eso es estupendo. Pero para celebrar también hay que respetar unas normas», comentó.

Ventajas sociológicas del Carnaval

La socióloga cultural Yvonne Niekrenz también describió a la cadena WDR la celebración del Carnaval como un cambio bienvenido en la estresante rutina laboral. «Es una huida de las normas hacia lo inconformista, las normas de la vida cotidiana quedan suspendidas», expuso.

Según Niekrenz, el disfraz desempeña un papel decisivo, al ofrecer la posibilidad de convertirse en una persona completamente diferente. «Esto es muy, muy importante», apuntó.

La experta también valoró el hecho de que a veces numerosas personas se disfracen de forma coordinada entre ellas, reforzando así «el sentimiento de pertenencia a ese grupo».

El psicoterapeuta Wolfgang Oelsner, autor del libro «Fest der Sehnsüchte – Warum Menschen Karneval brauchen (La fiesta de los anhelos: por qué las personas necesitan el carnaval), considera la fiesta como «unas vacaciones de la realidad».

«Se puede hablar de otra manera, se puede estar relajado. La vida se vuelve un poco más fácil», valoró Oelsner.

En opinión del psicólogo Stephan Grünewald, el Carnaval tiene el potencial de romper la actual mentalidad aislacionista en algunos sectores de la sociedad y reunir, al menos temporalmente, a personas de diferentes pensamientos y culturas.

«Este enorme poder de unión en tiempos en los que todo se desmorona es beneficioso», destacó Grünewald.

Dicha tesis se ve respaldada por la opinión del artista Guido Cantz, muy activo como orador en las festividades del carnaval en Colonia. Según su experiencia, lo que el público busca es distraerse de la vida cotidiana y alejarse de la política.

«Uno tiene sin duda muchas ganas de celebrar, sobre todo como una vía de escape de la locura cotidiana», declaró Cantz a dpa.

Con información de AGENCIA DPA