Empresa tecnológica china lanza servicio de taxis autónomos en el centro de Abu Dhabi

La tecnológica china WeRide y Uber iniciaron el primer servicio de robotaxis en el centro de Abu Dabi, con cobertura del 70 % del área urbana. El proyecto, respaldado por autoridades de Emiratos Árabes Unidos, prevé expandirse a Dubái y Riad antes de 2027. Foto: Internet-Xinhua

Con el respaldo del Centro de Transporte Integrado de Abu Dabi, el servicio ahora está disponible en los principales puntos de referencia de la ciudad, cubriendo aproximadamente el 70 por ciento de las áreas centrales de Abu Dabi.

Los pasajeros que se desplacen dentro de las regiones designadas pueden solicitar taxis autónomos a través de Uber Comfort o UberX, o reservarlos directamente en la categoría «Autónomos» de la aplicación de Uber.

Por el momento, hay un operador de seguridad presente en cada vehículo, pero está en planos una transición gradual hacia operaciones completamente autónomas.

La expansión del servicio de conducción autónoma destaca el rápido despliegue de la asociación entre WeRide y Uber en los EAU, apoyando la visión del país de movilidad inteligente, indicó WeRide.

Las dos empresas planean aumentar su flota de robotaxis en Oriente Medio hasta al menos 1.200 vehículos para una fecha tan temprana como 2027, con operaciones que abarcarán ciudades principales como Dubái y Riad, además de Abu Dabi, según una hoja de ruta de cooperación acordada en febrero de 2026.

Fundada en 2017, WeRide es una empresa tecnológica china dedicada a la investigación en conducción autónoma, que ofrece robotaxis y robobuses con piloto automático, así como soluciones avanzadas de asistencia al conductor.

La empresa ha llevado a cabo una investigación y desarrollo en conducción autónoma, pruebas y operaciones en más de 40 ciudades de 11 países.

Hasta la fecha, ha desplegado más de 200 robotaxis en el Oriente Medio.

